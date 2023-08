escuchar

La diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal habló del escenario político que se abrió tras las elecciones primarias y sugirió que la propuesta de Javier Milei no apunta a resolver “el caos” en el que, evaluó, se encuentra sumergido el país. Además, señaló que si bien el líder de La Libertad Avanza (LLA) fue el candidato más votado en esa instancia electoral, “no compitió contra nadie”.

“Nosotros somos el único espacio que, democráticamente, decidió que los argentinos eligieran su candidato. Ni Milei compitió contra nadie y Sergio Massa mismos decía que [Juan] Grabois no era una competencia”, afirmó en declaraciones a LN+.

En ese sentido, enfatizó en que el espacio que integra se enfrentará contra “quien haga falta” para resolver los problemas de “un país que esta sufriendo mucho y que no puede enfrentar el caos con más caos”.

Aunque evitó dar nombres, luego puso el foco en que “la improvisación, el no poder explicar cómo vas a hacer las cosas ni cuándo y el no tener equipo es caos” y contrapuso la postulación de Patricia Bullrich en la competencia presidencial, a quien de definió como “la candidata de la experiencia”.

“Yo siento que el único espacio que tiene una candidata con experiencia, un equipo que gobierna o que va a tener diez gobernadores, que puede sacar leyes sin ser antidemocrático ni forzar el sistema (es Jxc) Todo eso es una salida razonable a la crisis profunda que tenemos”, expresó.

Vidal habló también de “la casta”, la expresión que instaló Milei para definir a la dirigencia política y puso el foco en que tanto él como su candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, “son parte del sistema político” desde hace tiempo.

“Carolina Píparo no es una recién llegada, la fui a buscar yo en 2017. ´Casta’ no te hace ser parte o no del sistema político, Milei es parte del sistema, es diputado... lo que te hace parte de la casta o no es si defendés o no los privilegios del sistema”, aseguró y recordó también que en LLA “hay gente con años en la política”.

En tanto, la exgobernadora bonaerense se refirió a su futuro en un eventual gobierno de Bullrich y sostuvo que va “a estar a disposición”, aunque resaltó que “para definir un gabinete primero hay que ganar”.

Por otra parte, la legisladora cuestionó también las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y consideró que - en alusión al analgésico para niños- “es un mejoralito para una infección generalizada que nunca tuvo tratamiento”.

“Es el plan mejoralito, la gente lo sabe”, dijo en referencia a la campaña electoral, a la que caracterizó como “muy interesante”: " Es para gente que lo pensó bien y se preparó, este momento no es para improvisados”, insistió.

