Video | El baile entre Yuyito González y José Luis Espert en la previa a su entrevista

La conductora Amalia Yuyito González y el diputado nacional José Luis Espert compartieron un divertido momento en la previa a su entrevista en el programa de González. Tras un cálido saludo, ambos bailaron al ritmo de A Sky Full of Stars de Coldplay. Saltaron y se rieron antes de que Espert compartiera detalles sobre su relación con el presidente Javier Milei, que actualmente es pareja de Yuyito, su vínculo con su esposa, la política y mucho más. El tema lo eligió el diputado y se lo dedicó a su esposa.

Luego de que Espert ingresara al estudio, desde la producción subieron la canción de la famosa banda inglesa. “Ahora sí”, festejó Yuyito en su programa de las mañanas, de lunes a viernes de 10 a 12, por Ciudad Magazine. “Buen día”, masculló Yuyito, mientras comenzaba a bailar. Allí, compartió un cálido abrazo con el diputado nacional, que es un gran amigo del Presidente. “Poneme el tema fuerte, el tema de Coldplay”, agregó.

Yuyito González (Foto: Instagram/@lamesazarg)

Con la música sonando, comenzaron a saltar y bailar. En un gracioso instante, Espert se acercó a una mesa al costado del set donde había pequeños bocados para picar. El diputado nacional tomó uno de los platos mientras el cocinero del otro lado de la mesa se reía. Esa picada la compartió con la pareja del Presidente.

“Buen día, primero que todo, gracias por estar con nosotros”, le dijo Yuyito a Espert mientras se tomaban de la mano. “¿A quién le dedicas ese tema de Coldplay? Ya, mira a la cámara”, le preguntó. Allí, Espert habló de su pareja: “Mechi [María Mercedes González], mi amor, mi vida, mi esposa amada, lo mejor que hay. Sos todo lo que está bien” .

Unos minutos después de ese sentido saludo, Espert comentó que él fue el que eligió el tema de Coldplay para entrar. “Con Mechi escuchamos música de todo. Coldplay es una banda pop que nos encanta, y esta canción tiene una letra hermosa. Habla de un cielo de estrellas. Mechi es la luz, es la alegría, es todo”, detalló.

El 14 de febrero de 2020, Espert se casó con María Mercedes González, tras siete años de noviazgo

Espert dijo que su esposa le aporta “felicidad” y que hace muchos años están juntos y “no recuerda discusiones” con ella. “Intercambiamos ideas solo de aquellas cosas que vale la pena discutir, pero sin negar realidades”, detalló. Ambos se conocieron ya con amplia experiencia e hijos de parejas anteriores. “Nosotros estuvimos sin convivir un par de años hasta tener claro que la relación estaba afianzada. Es importante la diferencia de edad de los chicos. Cuando nos conocimos con Mechi, sus hijos tenían cinco años. Para nosotros era importante que nuestros hijos no conocieran muchas parejas conviviendo. Si no que si dábamos el paso, queríamos estar seguros de darlo. Y no fue complicado”, explico.

Sostuvo que cree que, para su esposa, él es el hombre “con el que más se divirtió en su vida”. Además, el diputado habló de su vínculo con Javier Milei y cómo inició su relación. “Yo era economista en el año 2014 y no tenía un jefe de prensa. Sonaba el teléfono y atendía yo”, explicó. “Entonces suena el teléfono de la producción del programa que conduce Javier Milei y atiendo. Yo no lo conocía a Javier. Más que una entrevista pareció una relación empática: opinábamos igual en esto y en lo otro. Lo atendí en medio de la Panamericana”, relató.

“Quedamos tan enganchados de esa entrevista que nos empezamos a ver y a discutir de política económica. Cuando presentó Macri el presupuesto de 2016, nos quedamos tarde en la oficina de él en Aeropuertos Argentina 2000 analizándolo juntos. Empezó esa afinidad de discutir cosas”, relató, y añadió: “En 2019 yo ingreso a la política, él decidió no hacerlo en ese año, pero me bancó mucho desde afuera. Mi candidatura era para proponer ideas diferentes, sabía que no iba a ganar. Y después en el 2020, él decide hacer política conmigo y ahí armamos Avanza Libertad, después decide armar su espacio solo, La Libertad Avanza”.

LA NACION