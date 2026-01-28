Video: el momento exacto en el que Milei se subió al escenario y cantó “El rock del gato” con Fátima Florez

El presidente Javier Milei sorprendió al público al convertirse en protagonista inesperado del cierre del show teatral de Fátima Florez en Mar del Plata. Invitado por la artista, su expareja, el mandatario dejó la platea, subió al escenario y cantó su versión de “El rock del gato”, desatando una ovación dentro de la sala.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó. Con su estilo descontracturado y la voz rasposa al extremo, Milei cantó y bailó al ritmo del clásico de Los Ratones Paranoicos, mientras Florez lo acompañaba en escena. El público, que había colmado la sala, celebró la aparición como ya lo había hecho cuando Milei ingresó al teatro y se ubicó junto a su hermana Karina Milei y la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello.

En imágenes, el show de Milei con Fátima Florez

La expareja se abrazó frente a decenas de espectadores

Espectáculo adentro y tensión afuera

Mientras dentro del teatro el clima era festivo, a pocos metros se escuchaban protestas que fueron creciendo con el correr de la noche. La salida del Presidente coincidió con la desconcentración del público de otra sala lindera, que había ido a ver al cantante Pedro Aznar, lo que generó un cruce de cánticos entre seguidores y detractores.

Milei respondió con gestos desde la camioneta y una frase que también quedó registrada. “Igual los estoy haciendo ricos a todos”, aseguró.

Cierre de gira y alta exposición

La participación en el escenario fue uno de los momentos más comentados de su paso por Mar del Plata, en el marco del “Tour de la gratitud”, una breve gira que combinó actividades políticas y apariciones públicas.

El Presidente Javier Milei durante el evento Derecha Fest en Mar del Plata Presidencia

Tras el episodio en el teatro, la comitiva presidencial se retiró rumbo al sur de la ciudad para el cierre de su agenda local en la Derecha Fest.