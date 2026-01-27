Impactante incendio en Mar del Plata: el fuego arrasó un concesionario con autos de alta gama, una ferretería y viviendas linderas

Un voraz incendio causó destrozos durante la madrugada en Mar del Plata, cuando las llamas avanzaron sobre un concesionario, una ferretería y varias casas linderas. El fuego inició cerca de la una de la mañana en un local ubicado en la intersección de avenida Colón y Perú, y obligó a evacuar a vecinos de la zona, que pasaron varias horas en la calle mientras los bomberos intentaban contener la situación.

Según mostró el móvil de LN+, el incendio habría comenzado en un taller mecánico donde se guardaban vehículos de alta gama. Desde allí, las llamas se propagaron rápidamente a un depósito, al comercio contiguo y a casas cercanas. Las pérdidas fueron totales y, por la magnitud de los daños estructurales, no se descarta que parte del edificio deba ser demolido.

Vecinos de la zona dieron aviso a los bomberos alrededor de la una de la mañana, cuando advirtieron que el fuego avanzaba con rapidez y amenazaba incluso a una estación de servicio cercana. Durante toda la madrugada, varias dotaciones trabajaron para apagar los focos activos y evitar que las llamas se extendieran. Como medida preventiva, las casas linderas fueron evacuadas y sus ocupantes permanecieron en la vía pública.

Incendio en Mar del Plata

El testimonio del dueño de la ferretería: “Intenté entrar, pero era incontrolable”

Gustavo Ares, dueño de la ferretería Argenfer, relató en LN+ que estaba trabajando de manera remota cuando se activó la alarma de su ferretería. Al revisar las cámaras, vio humo que salía del taller vecino y dio aviso inmediato a los bomberos.

“Cuando llegué, ya estaban tratando de apagar el fuego, pero faltaba agua y esto era incontrolable. Cuando trajeron agua, ahí ya había pasado media hora y esto era incontrolable”, contó, visiblemente angustiado.

#AMPLIAMOS 🚒 Voraz incendio destruyó una ferretería y un taller en Mar del Plata



Más información 👉 https://t.co/ziyDVv1LWH pic.twitter.com/CDYQ9CJAPb — Qué digital (@quedigital1) January 27, 2026

Pérdidas totales y preocupación por los puestos de trabajo

El incendio arrasó por completo con la mercadería del comercio, que vendía productos de ferretería, limpieza y artículos para el hogar. En la empresa trabajan unas 50 personas, 20 de ellas en esa sucursal.

“Están más quebrados que yo”, expresó el dueño, quien aseguró que hará todo lo posible para sostener los puestos de trabajo. “Nos vamos a poner las pilas y vamos a renacer”, concluyó.