Impactante incendio en Mar del Plata: el fuego arrasó un concesionario con autos de alta gama, una ferretería y viviendas linderas

El siniestro comenzó durante la madrugada y se expandió sin control a locales y viviendas vecinas; no hubo heridos, pero las pérdidas materiales fueron totales y varias familias debieron ser evacuadas
- 3 minutos de lectura'
Un voraz incendio causó destrozos durante la madrugada en Mar del Plata, cuando las llamas avanzaron sobre un concesionario, una ferretería y varias casas linderas. El fuego inició cerca de la una de la mañana en un local ubicado en la intersección de avenida Colón y Perú, y obligó a evacuar a vecinos de la zona, que pasaron varias horas en la calle mientras los bomberos intentaban contener la situación.
Según mostró el móvil de LN+, el incendio habría comenzado en un taller mecánico donde se guardaban vehículos de alta gama. Desde allí, las llamas se propagaron rápidamente a un depósito, al comercio contiguo y a casas cercanas. Las pérdidas fueron totales y, por la magnitud de los daños estructurales, no se descarta que parte del edificio deba ser demolido.
Vecinos de la zona dieron aviso a los bomberos alrededor de la una de la mañana, cuando advirtieron que el fuego avanzaba con rapidez y amenazaba incluso a una estación de servicio cercana. Durante toda la madrugada, varias dotaciones trabajaron para apagar los focos activos y evitar que las llamas se extendieran. Como medida preventiva, las casas linderas fueron evacuadas y sus ocupantes permanecieron en la vía pública.
El testimonio del dueño de la ferretería: “Intenté entrar, pero era incontrolable”
Gustavo Ares, dueño de la ferretería Argenfer, relató en LN+ que estaba trabajando de manera remota cuando se activó la alarma de su ferretería. Al revisar las cámaras, vio humo que salía del taller vecino y dio aviso inmediato a los bomberos.
“Cuando llegué, ya estaban tratando de apagar el fuego, pero faltaba agua y esto era incontrolable. Cuando trajeron agua, ahí ya había pasado media hora y esto era incontrolable”, contó, visiblemente angustiado.
#AMPLIAMOS 🚒 Voraz incendio destruyó una ferretería y un taller en Mar del Plata— Qué digital (@quedigital1) January 27, 2026
Más información 👉 https://t.co/ziyDVv1LWH pic.twitter.com/CDYQ9CJAPb
Pérdidas totales y preocupación por los puestos de trabajo
El incendio arrasó por completo con la mercadería del comercio, que vendía productos de ferretería, limpieza y artículos para el hogar. En la empresa trabajan unas 50 personas, 20 de ellas en esa sucursal.
“Están más quebrados que yo”, expresó el dueño, quien aseguró que hará todo lo posible para sostener los puestos de trabajo. “Nos vamos a poner las pilas y vamos a renacer”, concluyó.
- 1
Tienen 15 y 21 años: dos hermanos argentinos rescataron a una familia uruguaya tras el vuelco de una lancha en Punta del Este
- 2
Hasta cuándo sigue el calor en la Ciudad y el conurbano bonaerense: máximas de hasta 38 grados
- 3
La Plata: murió un nene de dos años tras atragantarse durante la cena
- 4
Estudian construir un tren eléctrico para Rosario: sería el primero en su tipo en el país