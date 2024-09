Video | Hurlingham: un remisero discutió con un pasajero, lo bajó del auto y le apuntó con su arma

Escuchar

Un violento e insólito episodio ocurrió en Hurlingham, en oeste del conurbano bonaerense. Y es que un chofer de una reconocida aplicación discutió con un pasajero que viajaba con su pareja, lo bajó del auto, lo apuntó con su arma y lo obligó a arrodillarse. Todo quedó registrado en video por un móvil que estaba en el lugar por otro caso. Más tarde fue detenido por amenazas.

El agresor, identificado como Carlos Leshman, es un exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA), tiene 59 años y amenazó con su revólver calibre 38 para intimidar a un pasajero con el que tuvo una discusión. El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 8 y en menos de media hora lo detuvieron por abuso de arma de fuego y amenazas agravadas.

Toda la secuencia quedó registrada por la cámara de un móvil de Telefé Noticias que estaba presente allí por otro caso de inseguridad en esa localidad, específicamente en la intersección de las calles Delfor Díaz e Isabel del Maestro. En el video se puede ver cómo el chofer lo apuntaba con un arma y lo hacía arrodillarse en el piso. Momentos más tarde, el agresor se retiró del lugar. También su pareja fue testigo de la violenta amenaza.

A penas 30 minutos después, la Comisaría primera de Hurlingham tomó conocimiento del hecho y se dispuso la detención del policía retirado bajo las carátulas de abuso de arma y amenazas agravadas.

El expolicía fue detenido. Gentileza: Oeste Noticias

Un par de horas después, habló el joven agredido desde su auto y sin brindar su nombre. “Quiero aclarar que es un enfermito con el que tuvimos una discusión. Tuvimos una discusión, lo mandé a cagar y cuando salí me dijo que lo escupí y me apuntó con el arma” , contó el hombre sobre los momentos previos al episodio que quedó grabada.

Tras ello, dijo: “No sé quién era, supuestamente era policía, pero si lo fuese no me dejaría ir si hubiese hecho algo. Esa no era un arma de policía”.

Y agregó: “Se enojó porque tuvimos una discusión sobre que me tenía que dejar del otro lado y le dije ‘ya está, dejame acá', y él me dijo ‘y decime bien’, y yo le respondí ‘andá a cagar’ y ahí fue la secuencia. La gente está enferma. Quería aclarar eso nada más”.

