Villarruel desafía a Milei: en su entorno ratifican que viaja a Rosario aunque no tiene garantizado un lugar en el palco

ROSARIO.- “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná“. Con esa frase que escribió el miércoles en la red social X la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó un desafío que pone incómodo al presidente Javier Milei, que ordenó no invitar a su excompañera de fórmula al acto que se realizará este sábado en el Monumento a la Bandera.

Pero Villarruel decidió tensar aún más la relación en un lugar, como Rosario, con el que tiene una relación especial. Desde su entorno dieron al principio, cuando surgieron rumores de que asistiría, mensajes contradictorios. “No le gusta ir donde no la invitan”, indicaron el martes, pero después la propia vicepresidenta contradijo las aclaraciones de sus voceros al anunciar su visita a Rosario por la red social X. Hasta ahora, Villarruel había cedido por la pésima relación que tiene con Milei. Su lugar en los actos patrios oficiales era hasta ahora ir en reemplazo del presidente, que es poco afecto a viajar al interior del país.

El jueves, desde el entorno de la funcionaria confirmaron a LA NACION que viajará a Rosario, pero que aún no tenían información de dónde se ubicará, qué lugar tendrá dentro del protocolo oficial. Como no está en el listado de invitados que envió Presidencia de la Nación, es una incógnita si podrá acceder al palco, donde van a estar presentes las autoridades, incluidos el presidente, el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y los funcionarios de los gabinetes provincial y nacional.

Karina Milei y Manuel Adorni serán parte de la delegación del Presidente, mañana, en el acto por el Día de la Bandera, en Rosario Presidencia

En 2025, Villarruel había decidido participar del acto patrio en Rosario, porque Milei había optado por celebrar el Día de la Bandera en la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, de acuerdo con lo anunciado hasta el momento, ambos coincidirán en el mismo lugar.

El abogado Marcos Peyrano, que es el apoderado de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe y fue convencional constituyente por esa fuerza política, dijo a Radio La Ocho que no le “consta que ella haya sido excluida” del palco oficial del 20 de junio en el Monumento a la Bandera. El asunto es que Villarruel no aparece, hasta ahora, en la nómina de invitados.

Pullaro trató de evitar cualquier afirmación porque es un tema ríspido. “No soy yo quien tiene que decir quién viene y quién no viene. Por el protocolo de provincia, por supuesto que hemos invitado a las autoridades de la provincia de Santa Fe, por supuesto, a las autoridades nacionales solamente, no a los ministros; si los traen o no los traen, depende del Presidente”.

Villarruel visitó de forma imprevista a Rosario el 20 de mayo pasado. Fue una sorpresa para muchos, aunque la vicepresidenta aprovechó el momento para lanzar una advertencia en medio del escándalo que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Villarruel participó ese día de una misa en la catedral de la ciudad por el aniversario de la muerte de su padre, el teniente coronel retirado Eduardo Villarruel, al cumplirse cinco años de su fallecimiento a causa del covid . En la puerta de la iglesia, en pleno centro de Rosario, Villarruel fustigó al jefe de Gabinete al señalar con ironía: “Estamos esperando todos la declaración jurada”. Villarruel viene de manera frecuente a Rosario a visitar a su madre, que vive en la ciudad. Lo hace con extremo bajo perfil y sin generar contactos con la prensa ni con las autoridades.

Adorni sí fue invitado por Milei a participar del acto por el Día de la Bandera en el Monumento. También vendrán su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otras autoridades. En esta ocasión, quien le solicitó al Presidente que no traiga a su jefe de Gabinete a Rosario para no empañar con su tufillo a “corrupción” una celebración ciudadana, fue la candidata a intendenta de Pro, la concejala Anita Martínez.

Se vienen días clave para la suerte de Adorni, ya que en paralelo con la causa penal por enriquecimiento ilícito existe un intento por avanzar con una moción de censura en su contra en el Congreso.

La concejala Martínez publicó una carta abierta al presidente para que el jefe de Gabinete no integre la comitiva que estará este 20 de junio en el Monumento a la Bandera. El reclamo de Martínez se enmarca en una postura que Pro viene sosteniendo a nivel nacional, ya que el bloque exige la salida de Adorni del Gobierno y amenaza con avalar su interpelación en el Congreso si el oficialismo no toma una definición al respecto.

El pedido de la edil tiene un componente simbólico claro: que Adorni no comparta escenario con Milei, el gobernador Pullaro y el intendente Javkin en uno de los actos patrios más importantes del país y en la ciudad donde se creó la bandera.