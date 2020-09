Vilma Ibarra: "Mauricio Macri no tiene autocrítica"

Vilma Ibarra Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, cuestionó la columna del expresidente Mauricio Macri, publicada hoy en LA NACION y en la que el exmandatario alertó sobre un "ataque sistemático a la Constitución" por parte del Gobierno. "Este hombre que escribió esto alguna vez prometió cerrar la grieta y unir a los argentinos. No tiene autocrítica", consideró la funcionaria encargada de custodiar la firma del Presidente.

"Lo que me pareció muy preocupante son los términos que usó para referirse al oficialismo, a gente de otro sector político que ganó legítimamente", señaló Ibarra, en relación a la columna del expresidente. Y, en esa mima línea, agregó: "Él usa palabras como republiqueta, censura apropiación, oscuridad. Un nivel de descalificación tan alto que de alguna manera hiere el diálogo y la convivencia democrática".

Ibarra apuntó contra los cuatro años de gestión del gobierno de Mauricio Macri y reparó en varios puntos. "La pobreza aumentó. Dijo que no iba a haber un ajuste y hubo un ajuste brutal. ¿Alguna autocrítica? No", cuestionó la funcionaria en una entrevista en Living in America, con Alejandro Fantino y Débora Plager.

"Este es un Gobierno que asumió hace nueve meses y en tres tuvo esta pandemia. El contexto es grave y Macri tendría que acompañar. No esperaba eso de un expresidente. No habla de la pandemia y no toma noción de la situación que estamos viviendo", criticó Ibarra.

Noticia en desarrollo