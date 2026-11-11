Visita de León XIV: los testimonios de dos detenidos y de un expreso de la cárcel de Devoto ante el Papa

El papa León XIV, en el último día de su gira en la Argentina, visitó este miércoles el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, conocido popularmente como la cárcel de Devoto. Acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el Sumo Pontífice escuchó los testimonios de dos detenidos y un exrecluso: Cristian, Maximiliano y Reinaldo.

El Papa llegó a la cárcel de Devoto

Luego de presenciar sus palaras, León XIV agradeció el encuentro y dijo que “una nueva vida es posible”. “A lo largo de los años conservamos en nosotros enseñanzas que quedan marcadas como cicatrices”, apuntó el Papa. “Sin embargo, cuando el humano se deshumaniza aun en tragedias, puede seguir el camino de Dios en la reconciliación”, resaltó el Papa, que dijo que el ser humano a veces necesita superar los límites y “experimentar la presencia del Señor”.

El Papa llegó a la cárcel de Devoto

Cristian, 29 años

Cristian, uno de los detenidos que habló frente al Papa

Buenos días, Santo Padre. Muchas gracias por visitarnos, en nombre de todos los internos de las cárceles de Argentina.

Mi nombre es Cristian y tengo 29 años. Me encuentro privado de mi libertad desde el año 2025 y me gustaría compartir con usted cómo Jesús transformó mi vida.

Durante el tiempo en que estuve en situación de calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaba a cometer delitos para sostener mi adicción. Todo eso terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo; lo perdí todo.

Al momento de mi detención, durante las noches no lograba dormir. La cabeza no me paraba: recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo. Ya en el penal, me acerqué a la capilla; allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con Él. Decidí seguirlo, convencido de que Él es el verdadero camino.

Sentí cómo tocó mi corazón. Me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos: pude ver la realidad, y esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro.

A partir de ese momento, todo empezó a cobrar sentido. Recuperé los valores de mi existencia y volví a experimentar paz, alegría y amor.

Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido perdón a todos los que de algún modo lastimé; los pongo en manos de Dios para que sane sus corazones de cualquier herida que haya causado.

Estoy próximo a recuperar la libertad. Tengo el anhelo de empezar una nueva etapa: conseguir un trabajo, tener mi propio techo, ir a la Iglesia y, con el tiempo, formar una familia.

Quiero dejar un mensaje a quienes hoy están atrapados en las adicciones y sienten que lo han perdido todo: siempre hay una salida y Dios escucha. Tengan fe y pongan de su voluntad, porque se puede salir adelante. Hay una nueva vida por vivir, y esa vida está en Jesús. Que Dios los bendiga.

Muchas gracias, Santo Padre, por escucharme.

Maximiliano, 32 años

Mi nombre es Maximiliano, tengo 32 años y quiero compartir con usted mi testimonio, y contarle cómo este paso por el penal está transformando mi vida.

Durante muchos años, lo cotidiano en mi vida fueron las drogas y el alcohol. Vivía de noche, pasando días enteros sin dormir. Me alejé de mi familia, y hoy me arrepiento profundamente de haberme distanciado y de haber perdido un tiempo con mis hijas que ya no vuelve.

Maximiliano, uno de los detenidos que habló frente al Papa

Al momento de mi detención empecé a encontrar mi libertad interior. De repente, ese ritmo frenético que parecía imparable se detuvo y tuve la claridad y el golpe de realidad que tanto necesitaba. Ya en el penal comencé a asistir a la capilla; allí me reencontré con mi verdadera esencia y con Jesús. Recordé momentos muy hermosos de mi infancia en la Iglesia que habían quedado en el olvido. Volví a sentirme un hijo amado por Dios, a reconocer lo bueno que hay en mí y a reencontrarme con ese niño interior para volver a verlo sonreír.

Hoy quiero dejar atrás todo lo malo. Deseo construir una vida de bien: tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar y disfrutar de mis hijas, viviendo una realidad sana y no una fantasía. Quiero volver a Dios y demostrarles a mis hijas que su papá puede cambiar, que siempre hay una vida nueva y que Dios es el camino.

Siento una profunda necesidad de pedirle perdón a mi familia, a la mamá de mis hijas, a mis hijas y, de manera especial, a todas las personas a las que les hice daño.

La droga es una verdadera pandemia. Aunque todo parezca oscuro y dé la sensación de que el mundo se viene encima, les aseguro que se puede salir. Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo y hay una vida que merece ser vivida. Pidan ayuda: Dios siempre está ahí, solo depende de nosotros animarnos a buscarlo.

Agradezco de corazón esta oportunidad que Dios me da, como así también a mi familia y a quienes me formaron. Siento el deseo de ayudar y devolverle algo a la sociedad, brindándome al prójimo.

Solo el amor cambiará el mundo, y Dios es amor.

Que Dios los bendiga. Gracias, Santo Padre.

Reinaldo Chiconi, 44 años

Buenos días, Santo Padre:

Me llamo Reinaldo, tengo 44 años y soy papá de 4 hijos hermosos a los que amo mucho.

Me gustaría, en primer lugar, agradecer la oportunidad y el privilegio de haber sido invitado y, también, de poder celebrar su presencia entre nosotros.

Reinaldo, expreso que habló frente al Papa

Hoy vengo a compartir mi testimonio con el corazón alegre porque, si bien es verdad que alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario señalado para que fuera transformada. El escenario en donde Jesús, nuestro Señor y amigo, me propuso una nueva oportunidad, ¡una nueva vida!

No voy a ahondar en mi pasado. Quiero hablar de algo que considero aún mayor, que es de un abrazo y del presente. Abrazo que otorga Paz para sanar el alma y el presente que acontece cuando elegimos depositar nuestra fe en Jesús.

Hoy, cada día que comienzo, tengo presente lo que fue volver a los brazos de Jesús. Ese abrazo sincero, ese abrazo de perdón, ese abrazo de Padre que ama a su hijo. Abrazo que depositó en mí una nueva esperanza y una gran certeza: ¡saberme un hijo amado!

Para los que se preguntan, “¿cómo puede decir que Jesús lo abrazó?”.

Sucedió en la capilla de este penal. El abrazo llegó por medio de la Pastoral Carcelaria a cargo del padre Matías quien, junto a voluntarios de todas las edades, se acercaba semana a semana para acompañarnos, demostrando que Cristo los eligió para expresar su amor.

Por eso, en este día déjenme decirles esta “buena noticia”: UNA NUEVA VIDA ES POSIBLE. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, Él nos ama y nos espera siempre, con sus brazos abiertos para abrazarnos.

Ese abrazo me despejó de dudas y se convirtió en el motivo y motor por el cual mi vida ha cobrado sentido.

Hoy, alegremente, puedo contar que llevo una vida de plenitud, con luchas como le pasa a cualquiera de nosotros, intentando cada día ser mejor padre, mejor hijo, mejor amigo, mejor hermano, un mejor ciudadano.

Me siento dichoso de sentirme hijo amado, de saber quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy.

Oremos para que nuestro Padre Dios siga recibiendo entre sus brazos a tantos otros que, como yo, hoy nos gozamos de sabernos hijos amados en los brazos de Jesús.

Gracias, Santo Padre, por estar aquí. Gracias.

Cómo sigue la agenda del Papa

Tras la visita a la cárcel porteña, el Papa se traslada hacia el oeste del conurbano para encabezar la misa en la Basílica de Luján, donde se espera una multitud de visitantes.

Papa León XIV en Argentina. Ciudad de Luján a la espera del Papa. Santiago Filipuzzi

A esa ciudad bonaerense llegaron miles de fieles que pasaron la noche y se concentraron en la Plaza Belgrano y alrededores, donde este martes se habilitaron los patios de la Basílica y la “Zona 0” por parte de las autoridades municipales. La ceremonia religiosa está prevista a partir de las 10.

La vigilia con jóvenes anoche en Palermo TIZIANA FABI - AFP

Según pudo saber LA NACION de fuentes del oficialismo nacional, habrá una comitiva del gobierno del presidente Javier Milei integrada al menos por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. Se sumarán diputados y senadores nacionales.

En tanto, el cantante Luciano Pereyra dará un espectáculo en homenaje al Sumo Pontífice. El artista contó que el hecho tendrá un significado especial, ya que se trata de su ciudad natal.

Después de la misa, León XIV irá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A las 13.30 habrá una ceremonia del cierre de su visita y a las 14 abordará un avión de ITA Airways rumbo a Perú, la última parada de su gira por América Latina.