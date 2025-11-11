“Visita espiritual”: Milei recibió al gran rabino sefaradí de Israel en la Casa Rosada

Se trató, según testigos, de una visita de tono espiritual, de esas que conectan al presidente Javier Milei con su admirada tradición judía. En el mediodía del martes, el Presidente recibió en su despacho al gran rabino de la comunidad sefaradí de Israel, David Yosef, a quien ya había conocido en la segunda de sus visitas al Estado hebreo.

La presencia en el encuentro del embajador de Israel en el país, Eyal Sela, simboliza también un nuevo guiño hacia el Estado judío, uno de los dos países (el otro es Estados Unidos) a quienes el Presidente considera sus principales aliados estratégicos. Además de Sela, participó de la reunión el rabino sefaradí argentino Isaac Sacca, que ostenta el título de gran rabino sefaradí de Buenos Aires, mientras que Milei sólo estuvo acompañado por el traductor oficial, Walter Kerr, según la foto oficial del encuentro distribuida por Presidencia.

Yosef, que cumple ese importante rol de representación religiosa desde el año pasado, llegó para visitar a las comunidades judías en el país. Es, por sus declaraciones públicas, un gran defensor del Presidente y sus posturas en favor de Israel en el conflicto bélico desatado en octubre de 2023 por el grupo terrorista Hamas, cuando invadió el sur israelí, actualmente en una frágil tregua motorizada por el presidente norteamericano Donald Trump.

«Todo el Estado de Israel, todos los judíos, lo queremos muchísimo (a Milei) porque habla con voz distinguida y clara a favor del pueblo de Israel en medio de todo lo que sucede en el mundo, de lo que nos hacen en otras naciones”, aseguró Yosef a la Agencia Judía de Noticias (AJN).

“Existe un gran odio hacia el pueblo de Israel. Lamentablemente, hay antisemitismo. Judíos fueron exterminados y lucharon por sus vidas, pero vemos cómo las naciones del mundo ignoran todo esto. Es terrible y amenazante… El presidente de la Argentina es uno de los pocos en el mundo que se mantiene firme y habla a favor del Pueblo de Israel”, agregó el religioso, en una disertación de días atrás en la organización Menorá, citada por la misma AJN.

Estudioso del judaísmo-coqueteó con su conversión a esa religión durante buena parte de su mandato-y habitual participante de actos y ceremonias vinculadas a la comunidad judía en el país, Milei aprovechó viajes al Exterior y visitas al país para conversar con líderes religiosos judíos, casi todos enrolados en la ortodoxia. Antes de asumir, y ya como presidente electo, visitó la tumba del rebe de Lubavitch en el barrio neoyorquino de Queens, y repitió el ritual varias veces, ya en funciones, siendo la última la de la semana pasada. También antes de asumir recibió la bendición del rabino sefaradí David Pinto, cuando éste llegó de visita a una sinagoga del barrio porteño de Once. Suele citar al libro bíblico de Macabeos, cuando aclara que “el triunfo no depende de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

En cuanto al vínculo con Israel, al que apoyó en franca minoría durante los últimos dos años, Milei reforzó sus lazos con el Estado hebreo en su visita de junio pasado. Entonces se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien también vio en la Asamblea General de la ONU, y dio un discurso en la Kneset, el parlamento israelí, en el que reafirmó su apoyo a Israel, en medio de una oleada de críticas a Netanyahu por la cruenta respuesta militar israelí en la franja de Gaza, condenada fuertemente por la comunidad internacional.