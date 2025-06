Viviana Canosa y Alejandro Fantino se cruzaron por el tono del debate público: “Milei es muy cruel”

Viviana Canosa calificó al presidente Javier Milei como “muy cruel” durante un cruce con Alejandro Fantino. El intercambio se produjo en el marco de una conversación sobre el tono del debate público, los discursos en los medios y la utilización de expresiones agresivas en la sociedad. Canosa, que dijo haber sido amiga del actual mandatario, apuntó directamente contra su estilo comunicacional.

El diálogo comenzó cuando Fantino planteó que existe “un corrimiento sobre lo que es cruel y lo que no lo es”. “Hay cosas que se dicen en los medios de comunicación que hace un tiempo no se dirían, acá y en todos lados. Es triste, nos tenemos que acostumbrar a que eso ocurra”, sostuvo. Canosa tomó ese eje para referirse directamente al jefe de Estado: “Bueno, tenemos un presidente súper cruel. Cuando habla, Milei es muy cruel”, dijo.

Luego, Canosa profundizó su mirada crítica sobre el Presidente. “Milei es cruel, es muy cruel. Cuando habla es cruel, así siente y así piensa”, insistió. Contó que mantuvo una relación de amistad con él, pero que detectó comportamientos que, a su juicio, reflejan rasgos de crueldad. “Yo fui amiga de él, pero tiene cosas crueles”, insistió.

Entre los ejemplos que mencionó, recordó que Milei utilizaba el término “mogólico” como insulto de forma reiterada. “Lo decía muchas veces hasta que un día, cuando ya era candidato a presidente, le dijeron: ‘che, pará’. Ahí dijo: ‘bueno, pido perdón, eso fue hace mucho’”, relató. También mencionó que durante una entrevista que le realizó, el propio Milei se refirió al papa Francisco como “el maligno”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en su discurso al cierre de campaña de Manuel Adorni, candidato a las elecciones para la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 14 de mayo de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Rodrigo Abd - AP

Aunque Fantino no refutó directamente esas afirmaciones, prefirió no focalizar el debate en una figura en particular y mantuvo su diagnóstico general sobre el modo en que se transformaron los códigos del discurso público.

La conversación, que se mantuvo en un tono de cordialidad a pesar de incluir momentos de tensión, tuvo también un paréntesis en el cual Fantino hizo una aclaración: “Cuando hago un silencio es para pensarte una respuesta, no para que se arme el clip de ‘Fantino fue domado’”. Canosa le respondió con énfasis: “No, no, a mí no me interesa eso. Estamos hablando, somos amigos, nos conocemos hace 35 años”.

Este cruce se dio en el marco del canal de stream Carnaval. El fragmento fue replicado rápidamente en redes sociales, donde cobró visibilidad. Si bien en el pasado Canosa había manifestado cierta simpatía por el dirigente libertario, su postura, en esta oportunidad, marca un distanciamiento.

Así, el episodio aportó un nuevo capítulo a la discusión sobre el deterioro del diálogo político y mediático en el país, un fenómeno que ganó protagonismo tanto en los medios tradicionales como en los espacios digitales.