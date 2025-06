Jason Isaacs reveló su pésima experiencia al trabajar en el set con uno de sus ídolos: “El peor acosador de la historia”

Desde sus primeros trabajos en la televisión británica, a fines de los 80, hasta su rol en la tercera temporada de The White Lotus, Jason Isaacs ha construido una extensa carrera de un lado y del otro del Atlántico. El actor, de 62 años, puede decir que ha compartido el set con grandes nombres, de Matt Damon, Ben Affleck y Keanu Reeves a Sean Connery, Nicolas Cage y Mel Gibson; será por eso que sus recientes dichos acerca de su poca feliz experiencia con un “ícono global” durante un rodaje generaron un inmenso revuelo.

El intérprete de la saga Harry Potter aseguró en una entrevista con Vulture publicada este lunes que fue “empujado fuera de una toma” por un destacado colega, al que definió como “el peor acosador de la historia”, aunque se negó a identificarlo o dar el nombre de la película en la que sucedió el hecho. “Igual, hizo cosas peores que eso”, sumó. “Recurrió a los viejos trucos de hacer una actuación completamente distinta delante y detrás de cámara. (...) Fue horrible. Nunca había visto algo así… Antes, habría lamido el suelo que pisaba esta persona".

Jason Isaacs junto a Tom Felton en una escena de Harry Potter y las reliquias de la muerte

Inmediatamente, en las redes se comenzaron a tejer teorías y a hacer el recuento de actores de primera línea con los que le tocó trabajar en proyectos de alto perfil. Y fue así que comenzaron a sonar decenas de nombres que incluyen a sus compañeros de Armageddon (1998), Ben Affleck y Bruce Willis; a Mel Gibson, con quien compartió set en El patriota (2000); a Brad Pitt, su coequiper en Corazones de hierro (2014) y, sobre todo, a todos los que participaron en la saga de Harry Potter.

Sin embargo, Isaacs ya se había referido a esta misteriosa estrella en una entrevista publicada en 2011 por Telegraph, lo que significa que al menos Pitt podría ser descartado.

“Cuando cuenta historias (tristemente impublicables) de personas con las que ha trabajado, es muy extravagante y siempre pone el acento perfecto”, escribió el periodista de Telegraph en el artículo del momento. “Y hay una anécdota sobre un actor que insistía en sacarlo del plano, y él imita toda la escena”.

El actor británico Jason Isaacs disparó contra muchos de sus colegas a los que acusó de tener un "mal comportamiento" en el set

En esta nueva entrevista, el actor incluso admitió que muchos de sus compañeros de reparto estaban “locos”. “Muchas veces me pasa que considero que alguien es terrible, y escucho que otra persona considera que es brillante. Una de las cosas es que es muy carismática es la locura”, declaró al medio.

A su vez, Isaacs aclaró que lo que él “mayormente” juzga en el set es “el mal comportamiento”. Al respecto, indicó: “Eso incluye al egoísmo, la crueldad, el acoso, o a gente quejándose con quien los viste, que generalmente es gente que no logra ganar en todo un año de trabajo lo que se le paga a las estrellas por hacer una película. Y esa gente, además, es la que debe recoger la ropa interior sucia de los famosos del suelo”.

El actor también se quejó de los no se presentan o abandonan el trabajo para irse temprano a casa, consumen drogas y llevan “prostitutas a su tráiler”. “Me encuentro con todo ese tipo de cosas todo el tiempo”, aseguró.

El elenco completo de la tercera temporada de The White Lotus EMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“No voy a dar nombres, porque no tiene ningún valor, aparte del masoquismo y el sabotaje que significaría, decirle a la gente la verdad sobre las personas con las que he trabajado o las experiencias que he tenido”, explicó. Y concluyó: “Actuar es cuestión de secretos”.

En otra parte de la entrevista, Isaacs habló sobre el salario “muy bajo” de 40 mil dólares por episodio que él y sus coprotagonistas recibieron por trabajar en la tercera temporada de The White Lotus.