Voces de todas las vertientes en pugna dentro del PJ quedaron plasmadas en un libro sobre el futuro del partido

Las distintas vertientes que protagonizan la interna del Partido Justicialista (PJ) y que tienen un diálogo político dificultoso en la cotidianeidad conviven en un nuevo libro que reúne charlas con 58 dirigentes justicialistas, en el que se buscan nuevas ideas para el sello político que fundó Juan Domingo Perón en 1947. Con autoría del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el periodista Daniel Olivera, El peronismo que viene expone los posicionamientos de dirigentes alineados con Cristina Kirchner y Axel Kicillof, y también intendentes, sindicalistas, referentes de movimientos sociales, expresidentes, dirigentes que conocieron a Perón, empresarios y líderes femeninas.

“En el mundo real, casi no se juntan; en el libro, logran ponerse a dialogar. Los distintos sectores van a verse expresados”, subrayó Abal Medina a LA NACION. El libro se estructura en 18 capítulos más un apartado extra, cada uno enfocado en un sector del peronismo.

Abal Medina, con Hugo Moyano Facebook

“Los soldados de Cristina” es el título del capítulo 11, en el que se expresan el exsenador nacional Oscar Parrilli (presidente del Instituto Patria), el senador nacional Mariano Recalde (dirigente de La Cámpora), y el senador bonaerense Sergio Berni. “Futuristas: los muchachos axelistas”, consigna diálogos con el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, y el exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra (actual integrante del directorio del Banco Provincia).

La tapa del libro "El peronismo que viene"

“Hay más coincidencias de las esperadas, en cuestiones estructurales. Todos critican el rumbo del gobierno actual. Todos hacen autocrítica, dicen que el peronismo ha tenido muchos problemas. También, coinciden en que el peronismo está obligado a actualizarse”, resumió Abal Medina.

Además de los dos principales bandos del peronismo actual -cristinistas y kicillofistas-, en el libro se expresan intendentes del Gran Buenos Aires (Federico Otermín, Julio Alak, Jorge Ferraresi y Mariel Fernández); sindicalistas (Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, Víctor Santa María y Edgardo Llano); líderes de movimientos sociales (Emilio Pérsico y Juan Grabois); dirigentes que tuvieron trato con Perón (Julio Bárbaro, Carlos Kunkel); empresarios (José Luis Manzano, Gustavo Elías, Raúl Olmos y Néstor Ferrazzi), y referentes de las mujeres justicialistas (Malena Galmarini, Victoria Tolosa Paz, Ofelia Fernández), entre otros.

Abal Medina, con Larroque Facebook

Los expresidentes peronistas, Eduardo Duhalde y Alberto Fernández, también son de la partida en El peronismo que viene. Hablan en el capítulo “El piloto de tormentas y un piloto en la tormenta”. El libro también reúne las voces del exjuez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda; los exministros Julio De Vido y Aníbal Fernández, y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, que comparten el apartado titulado “Maestros de la ‘rosca’ y los secretos del poder”. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participa en “La voz de los ‘sin voz’, pero con territorio y votos”, capítulo que comparte con Rossana Chahla (intendenta de San Miguel de Tucumán), José Neder (senador nacional y presidente del PJ de Santiago del Estero) y Fernanda Alonso (intendenta de General Pico, La Pampa).

Abal Medina, con Parrilli Facebook

Abal Medina indicó que se buscó “juntar todas las voces y charlar largo y tendido”. Y añadió: “Hay axelistas, cristinistas, mujeres, hombres, jóvenes, representantes del interior. Es un instrumento para peronistas y no peronistas”.