Votación en Diputados del acuerdo con el FMI, en vivo

12.00. Mauricio Macri felicitó al bloque de Juntos por el Cambio por el dictamen

El expresidente Mauricio Macri felicitó hoy a los diputados de Juntos por el Cambio tras la firma del dictamen del proyecto sobre el acuerdo con el FMI, que se debatirá hoy en la Cámara de Diputados. “Los felicito a todos porque han tenido una gran actuación”, señaló el exmandatario esta mañana a su arribo a Expoagro, en San Nicolás. La oposición logró modificar el proyecto oficial y está dispuesta ahora a acompañar el acuerdo con el organismo de crédito para evitar que el país entre en default.

11.57. La votación, en vivo: horario y cómo ver online

La sesión para la media sanción del acuerdo con el FMI en Diputados se espera para las 14. Se puede ver desde el canal de Youtube de la Cámara.

11.54. La previa: se espera aprobación, más allá de los reparos

Todo indica que la sesión que transcurrirá hoy en la Cámara de Diputados tendrá como corolario la aprobación mayoritaria del acuerdo con el FMI que, tras intensas negociaciones con la oposición, quedó reducido a un solo artículo: el que aprueba la operación de crédito público para cubrir los pagos de la deuda contraída con el FMI en 2018. Quedaron excluidos del proyecto la carta de intención y el memorándum de entendimiento que contienen el plan económico que diseñó el ministro de Economía Martín Guzmán para cumplir las metas pactadas, resistidas por la oposición.

Juntos por el Cambio celebró el consenso alcanzado, aunque en sus filas todavía anidan reparos y objeciones al proyecto. Por caso, los únicos que no firmaron el dictamen pertenecen a Juntos por el Cambio: Omar De Marchi –que adujo compromisos partidarios, por lo que no estuvo presente-; Graciela Ocaña, Federico Angelini y Gerardo Milman. No se descarta que en Juntos por el Cambio también haya disidencias (o ausencias) a la hora de votar.

11.15. Máximo Kirchner se reunió con el “Cuervo” Larroque

Máximo Kirchner está en el Congreso. Su voto y el de los diputados de su organización, La Cámpora, es una incógnita. El exjefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara, que anticipó su oposición al acuerdo con el FMI pero no cómo votará en el recinto, se reunió en la previa de la sesión con Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora.

11.00. Los militantes de izquierda se movilizan en rechazo del acuerdo

Diferentes sectores de la izquierda se concentran en los alrededores del Congreso para manifestarse en contra del acuerdo que el Gobierno pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los cuatros diputados nacionales del Frente de Izquierda ya anticiparon que su voto será negativo en la sesión que comenzará a las 14.