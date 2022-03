Máximo Kirchner afronta el dilema de una resistencia testimonial al acuerdo con el FMI

Máximo Kirchner, que ya está en la Cámara de Diputados, y sus aliados camporistas afrontan un dilema. Su sector quedó en franca minoría frente al amplio respaldo de su bloque, el Frente de Todos, al dictamen acordado con la oposición por el cual se aprueba la refinanciación de la deuda de 44.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con disciplina espartana, los 39 miembros oficialistas que integran las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados suscribieron anoche la iniciativa, con apenas la disidencia parcial del puntano Carlos Ponce.

Ni siquiera su amigo y compañero de ruta, Eduardo “Wado” De Pedro, ministro del Interior, lo acompaña en su cruzada contra el FMI. “El acuerdo evita una catástrofe y es el comienzo de una solución”, enfatizó en Madrid, una frase que no pasó desapercibida en los círculos kirchneristas.

En soledad, el hijo de la vicepresidenta, crítico del acuerdo y enfrentado con el presidente Alberto Fernández, deberá decidir si participa del debate –y, en ese caso, qué posición adoptará a la hora de votar- o más bien se destacará por su ausencia, tal como hizo el pasado 1° de marzo en la Asamblea Legislativa, en un desplante deliberado al Presidente. Una primera pista sobre qué actitud adoptará el líder de La Cámpora podría conocerse cuando termine la reunión del bloque que conduce el santafecino Germán Martínez, un encuentro clave antes de la sesión, convocada a las 14.

“Nosotros estamos confiados que nuestro bloque va a apoyar mayoritariamente el acuerdo. Nuestro mayor esfuerzo será ahora reducir al mínimo las abstenciones y los rechazos en el Frente de Todos para dar una señal clara de apoyo al Gobierno. También al Senado: si el proyecto se aprueba con un respaldo contundente de la Cámara de Diputados, los amigos kirchneristas no tendrán demasiadas excusas para mirar al costado”, deslizó anoche un veterano legislador que calibra al dedillo los humores dentro del peronismo.

Germán Martínez, nuevo jefe del bloque de Frente de Todos en reemplazo de Máximo Kirchner, al salir de Casa Rosada Ignacio Sánchez

En el bloque del Frente de Todos anida una veintena de diputados kirchneristas sobre un total de 118 miembros. Es cierto que ninguno de ellos participa de las comisiones de Presupuesto y Finanzas; los pocos que contaban con representación en ambos cuerpos fueron relevados oportunamente para asegurar el dictamen de mayoría que finalmente alumbró ayer. No hubo pataleo de los camporistas reemplazados ante la decisión que adoptó la jefatura del bloque, señal de que no querían llevar la sangre al río. En otro gesto de buena voluntad, la diputada y secretaria parlamentaria del bloque, Paula Penacca, asistió a las tres largas jornadas de debate de las comisiones. Fue la única representante del camporismo en las deliberaciones.

Todo indica que la sesión que transcurrirá hoy en la Cámara de Diputados tendrá como corolario la aprobación mayoritaria del acuerdo con el FMI que, tras intensas negociaciones con la oposición, quedó reducido a un solo artículo: el que aprueba la operación de crédito público para cubrir los pagos de la deuda contraída con el FMI en 2018. Quedaron excluidos del proyecto la carta de intención y el memorándum de entendimiento que contienen el plan económico que diseñó el ministro de Economía Martín Guzmán para cumplir las metas pactadas, resistidas por la oposición.

Wado De Pedro, esta mañana, afrontando otro tema delicado para el Gobierno: las causas que tiene la Corte por la pelea por la coparticipación con el gobierno porteño

Juntos por el Cambio celebró el consenso alcanzado, aunque en sus filas todavía anidan reparos y objeciones al proyecto. Por caso, los únicos que no firmaron el dictamen pertenecen a Juntos por el Cambio: Omar De Marchi –que adujo compromisos partidarios, por lo que no estuvo presente-; Graciela Ocaña, Federico Angelini y Gerardo Milman. No se descarta que en Juntos por el Cambio también haya disidencias (o ausencias) a la hora de votar.