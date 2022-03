La Ciudad dijo que el gobierno nacional “les exige” que no pongan vallas durante las manifestaciones

Esta mañana, desde el gobierno porteño confirmaron que pondrán vallas alrededor del Congreso para evitar desmanes cuando se debata en el Senado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión llega después de la violencia que se desató el jueves pasado durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados.

Mientras hubo dudas al respecto de quién dio la orden para no colocar este tipo de protección al Palacio Legislativo en esa jornada, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, cargó la responsabilidad en el oficialismo, al decir que el Gobierno “les exige” que no pongan vallas durante las manifestaciones. “La propia Cristina ha llamado por teléfono”, acotó.

De cara a la discusión en la Cámara alta del entendimiento que trazó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el staff del FMI, D’Alessandro indicó: “Vamos a generar un vallado que le permita tener un pulmón a la Policía para que pueda actuar mucho más rápido protegiéndose ellos y también a aquellos que van a ejercer el derecho de reclamar o peticionar a las autoridades. Vamos a vallar el Congreso y a desplegar las fuerzas para que actúen como siempre, garantizando el desarrollo del Congreso, que es uno de los pilares de la democracia”.

Los desmanes se dieron en medio de una movilización de las organizaciones de izquierda MARCOS BRINDICCI - AFP

Así se revierte la falta de protección que hubo la semana anterior, cuando incluso se registraron piedrazos contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner, hecho por el que ya hay dos detenidos. Al respecto del operativo que montarán ahora, el ministro que responde a Horacio Rodríguez Larreta agregó: “Cuando uno tiene que actuar debe diferenciar a los violentos de los que se están manifestando pacíficamente. Lo que vamos a hacer es darle las herramientas para que la Policía pueda trabajar de mejor manera y más rápido”.

Tras los desmanes en las inmediaciones del Congreso, que se produjeron cuando se desarrollaba una marcha de las agrupaciones de izquierda contra el FMI, el ministro de Seguridad porteño había aclarado que existía un pedido del Gobierno de no poner vallado. Ayer, su par de la Nación, Aníbal Fernández, dijo no saber quién impartió esa orden.

Hoy, D’Alessandro ratificó sus dichos y le endilgó parte de esa voluntad a la vicepresidenta. “Durante dos años a nosotros nos exigen que no pongamos vallas tanto en el Congreso, como en la Casa Rosada, cuando hay manifestaciones. La propia Cristina ha llamado por teléfono solicitando que se saquen las vallas”, indicó.

Convencida de que el ataque contra su oficina fue planeado, Cristina Kirchner publicó grabaciones de los disturbios ayer y señaló que la Policía de la Ciudad había llegado 20 minutos después de que comenzaron. Por su parte, el ministro porteño explicó por qué se produjo ese retraso en el accionar de la fuerza, encargada del cuidado de las calles de la Capital.

El video que publicó Cristina Kirchner ayer sobre el ataque a su despacho

“No se puede ingresar intempestivamente porque lo que se hubiera generado es una corrida. Había más de 15.000 personas en la plaza, muchas de ellas eran mujeres y chicos. La Policía evaluó cuál era la mejor estrategia. Ingresó e hizo un operativo realmente impecable, donde pudo encapsular y hacer que los violentos se vayan”, planteó.

Con la detención de dos hombres en el marco de una causa que instruye el juez Norberto Circo por “atentando a la autoridad, lesiones y daños contra el patrimonio porteño”, D’Alessandro adelantó que siguen con el proceso de identificación de los involucrados y aseguró: “No solo hubo un daño sobre los bienes del Congreso y la oficina de la vicepresidenta, no nos olvidemos que casi prenden fuego a policías arrojando bombas molotov, poniendo en riesgo sus vidas”. Los encarcelados son Jaru Alexander Guerrero Rodríguez, que fue encontrado anoche por la Policía en Acassuso, y Oscar Ramón Santillán, a quien la Justicia le dictó la prisión preventiva.

El amparo de Recalde

Por otra parte, tanto D’Alessandro como el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, se quejaron por un amparo que presentó en 2017 el actual senador Mariano Recalde con el fin de que en este tipo de eventos la Policía no pueda utilizar armas de fuego y solo balas de goma y gases lacrimógenos como último recurso. Eso fue después de los desmanes que se originaron cuando se discutió en el Congreso la reforma previsional del macrismo.

Así quedó el Congreso después del ataque Enrique García Medina

“En 2017 tuvimos un amparo que impedía a la Policía poder disuadir alguna revuelta que hay, solamente les dejaban los escudos. En ese momento no hubo videos, no hubo reproches. La violencia resultó funcional. Hoy da mucha pena la violencia. Me parece que es momento de que todos definamos de qué lado estamos: de los violentos o de los no violentos”, planteó D’Alessandro.

En tanto, Macri dijo que “el accionar de la Policía de la Ciudad estuvo seriamente afectado” por ese amparo que impide a los efectivos utilizar “ningún elemento que permita la represión en el lugar”. Entonces, cargó contra el oficialismo: “Parecería que para el kirchnerismo cuando la violencia le es funcional, la protegen; y, cuando la sufren, son víctimas. Editan videos e intentan transferirnos la responsabilidad del tema. Para nosotros es claro: hay un solo lugar donde podemos estar, que es enfrente de los violentos y los delincuentes. Y en ese sentido es como se actuó el otro día. Pero el accionar de la Policía en ese tipo de eventos está afectado seriamente, poniendo en riesgo su salud y su vida, por un amparo presentado por Recalde, que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner”.