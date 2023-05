La filosa crítica de Rodríguez Larreta en su visita a San Miguel que originó la pelea con Joaquín De la Torre

escuchar

De campaña por el conurbano bonaerense, Horacio Rodríguez Larreta visitó el viernes pasado San Miguel, el municipio que gobernó Joaquín De la Torre durante casi diez años y que está ahora a cargo de Jaime Méndez, un alfil del senador provincial que es aliado de Patricia Bullrich. En su recorrida, delante de medios locales, el jefe de gobierno porteño advirtió sobre el impacto en el distrito de la inseguridad, el desempleo y hasta despotricó por el estado de las veredas. Críticas tan filosas como si hubiera estado en un bastión kirchnerista.

“Aquí en San Miguel, específicamente en Bella Vista. Sí, muchas realidades, mucha preocupación con la seguridad, mucha, en todos los locales, todos los vecinos que me cruzo. Después, el centro comercial no está cuidado, se ve que esto... Un poco más cuidado podría tener más clientes, más laburo para estos comerciantes. Muchos me lo reclamaban, mirá la vereda, no está bien. Esas pequeñas grandes cosas que los vecinos necesitan a veces, ¿no? Obvio, los vecinos necesitan esas pequeñas grandes cosas de su vida cotidiana para el comerciante. Mirate, una vereda así rota le espanta a los clientes y ellos viven de eso”, dijo Larreta al Canal Provincial de TeleRed, un cableoperador de San Miguel.

El video de Larreta que fastidió al senador bonaerense Joaquín De la Torre

De la Torre no esperó para la réplica. Al día siguiente, en un plenario de dirigentes de San Miguel, arremetió contra Rodríguez Larreta, a quien calificó de “inspector de veredas” y le reclamó que decline su postulación a presidente para unificar la oferta nacional de Juntos por el Cambio. “Se pueden seguir dando batallas desde el llano, no estamos por los cargos. Nosotros somos de palabra. No somos tibios. Y porque no somos tibios, estamos en frente del inspector de veredas que vino a San Miguel a mirar nuestra gestión”, dijo el senador provincial que aspiraba a ser candidato a gobernador de la mano de Bullrich.

Escoltado por Jaime Méndez, su sucesor en San Miguel, De la Torre le pidió al jefe porteño que decline su intención de disputar la Presidencia. “Que Larreta se baje y se deje de joder, si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a presidenta”, enfatizó. La pelea con el jefe de gobierno porteño ya estaba abierta desde mucho antes. Ayer, De la Torre se justificó: “Larreta me provocó y yo le contesté”.

Joaquín de la Torre ratificó su apoyo a Bullrich y lanzó: “Que se baje Larreta y se deje de joder”

De la Torre aspiraba a ser el elegido como precandidato a gobernador por la titular de Pro en uso de licencia, al igual que Javier Iguacel o Cristian Ritondo, quien evalúa su futuro tras un llamado de Larreta. Tras quedar en el camino, De la Torre respaldó a Néstor Grindetti, el elegido por Bullrich para la disputa interna con Diego Santilli. “Hace años venimos diciendo que el próximo gobernador tiene que ser intendente y bonaerense. Por eso apoyamos la candidatura de Néstor Grindetti. No vamos a retroceder ni un centímetro de esa decisión. No vamos a aceptar a un porteño nunca más”, remató.

Patricia Bullrich tomó distancia y buscó despegarse del reclamo de De la Torre a Larreta para que decline su postulación. “Yo creo en la competencia democrática y nunca le pediría a alguien que está compitiendo que se baja”, dijo la exministra de Seguridad de Mauricio Macri. El pedido del exhimbre fuerte de San Miguel es por ahora una voz aislada dentro de la coalición opositora y se desconoce si es parte de una estrategia de los aliados de la extitular de Pro.

Larreta, en tanto, relativizó hoy la ofensiva de De la Torre. “Mi eje es el hacer, es la acción, es resolver problemas. Yo trabajo para esto, no creo en la Argentina de las peleas y mucho menos creo en las peleas entre políticos o con gente nuestro propio espacio político. Yo jamás critico ni voy a criticar ni a cuestionar a nadie de nuestro espacio político. Nunca lo hice ni lo voy a hacer, no creo en eso”, dijo el jefe de gobierno porteño tras el pedido del senador provincial, que es un integrante de Juntos por el Cambio.

