Waldo Wolff aseguró que Carlos Bianco es “un ignorante peligroso” por sus dichos sobre el nazismo

El diputado nacional Waldo Wolff acusó al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, de “ignorante peligroso” por haber comparado a la oposición con el nazismo por “odiar al país”. Wolff dijo: “No le conviene (hablar) porque la gran mayoría de los nazis en las décadas del 40 y del 50 entraron durante un gobierno peronista”.

Ayer, Bianco había dicho: “Hay una parte de la oposición política que ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos, sino que me parece que dio un salto que ni siquiera el fascismo, el nazismo o alguna autocracia europea se animó a hacerlo, que es odiar al país”.

A raíz del comentario del funcionario de Axel Kicillof, el representante de Juntos por el Cambio aprovechó la ocasión para explicar algunas investigaciones que él mismo hizo al respecto. “Que cuente que el 15 se cumplen 71 años del ingreso de (Adolf) Eichmann a la Argentina, en el año 1950. Entró con un pasaporte de la Cruz Roja, otorgado por el ministerio del Interior, en aquel momento del gobierno de Perón”, señaló en Radio Rivadavia.

Y agregó: “(Josef) Mengele entró a la Argentina en esa época; también Otto Skorzeny, que fue guardaespaldas de Evita; Ante Pavelić, que fue un croata que los nazis se horrorizaban de lo que hacía en la Ustacha”.

Además, acusó al oficialismo de polarizar al país. “Si no fuese peligroso, hasta sería simpática su ignorancia. Lo primero que hacen los totalitarismos es decir quién es Argentina y quién no lo es, quién es patria y quién no. Así que me parece que es una política que tienen, de decir alguna barbaridad para cambiar el eje de la discusión. Como el jefe de Gabinete de ministros, que dice la palabra “mierda” desde su cargo y que lo ofende. Los que ocupamos lugares institucionales tenemos que mantener ciertas formas. Lo mismo que Bianco, un ignorante peligroso”, planteó Wolff.

Críticas al Inadi

Consultado por si estaba a la espera de una respuesta del Inadi, el diputado fue tajante: “Con esta conducción, el Inadi hay que cerrarlo”. Recordó que, en enero pasado, un periodista había preguntado, respecto a la causa Nisman, “en qué dios creían los que creen que Nisman había sido asesinado, porque le hacían trampa a Dios”.

Wolff se sintió interpelado. Explicó: “Como soy un hombre de las instituciones, le presenté una denuncia en el Inadi. Un año y medio después, me mandaron el descargo de quien lo dijo, ratificando todo”.

Y no dudó en apuntar contra su titular y el Presidente: “El Inadi es un grupo de contención político, con una comisaria política como Victoria Donda, que también ofende su historia, porque debería procurar una jerarquización de la gestión, tomando conciencia de lo que significan las palabras en la democracia. El otro día defendió lo que dijo el Presidente Alberto Fernández, que si no fuera peligroso, sería cómico. Decirles a los brasileros que salen de la selva y que esto no merezca, mínimamente, una llamada de atención de un organismo de derechos humanos deja de ser serio”.

