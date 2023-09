escuchar

MENDOZA.– El juico penal contra el suspendido juez federal mendocino Walter Bento, acusado de liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficios a presos, ingresó en una nueva etapa: las declaraciones indagatorias. Justamente, comenzó hoy a dar explicaciones el magistrado en el banquillo de los acusados, intentando responder sobre los graves hechos de corrupción que se le imputan. Desde el primer minuto de su exposición insistió con su inocencia y honestidad, además de asegurar que es una “causa armada” para perseguirlo. En su exposición, Bento tuvo un solo objetivo: atacar al fiscal general que lo investigó, Dante Vega, acusándolo de tener “odio patológico” y de querer vengarse públicamente.

“Hubo una persecución ilegal, se violaron las garantías constitucionales. Todo esto es una novela macabra, de terror. Se construyó una novela de terror con torturas y vejaciones”, disparó Bento, en referencia a un grupo de detenidos en la causa que “fueron utilizados por Vega”, mientras se encontraban privados de su libertad, para que declararan en su contra. “Les impedían conciliar el sueño para que vayan a declarar; a otros les impedían ir al baño”, insistió.

“Este expediente se llevó como quiso y a la medida del fiscal Dante Vega; nada de lo que dijo en el expediente es cierto. Nunca participé de una asociación ilícita. El juzgado a mi cargo jamás otorgó un beneficio o perjuicio”, apuntó Bento, quien aseguró que le clonaron ilegalmente el teléfono así como le intervinieron y bloquearon el email. “Todo se hizo entre gallos y medianoche y sin control de nadie. No encontraron absolutamente nada. Todo se hizo en secreto. Siempre”, expresó el magistrado, quien está acusado por asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo en 15 casos y lavado de activos de origen ilícito. En este sentido, de ser hallado culpable, el magistrado podría recibir hasta 50 años de cárcel.

“Es una instrucción absolutamente irregular e inconstitucional. Vega tiene un odio patológico que no puede superar con los años. En el 2005 competimos por el juzgado que ocupo; yo gané ese concurso. Treinta días antes de que asumiera, me dijo que no iba a ser secretario a mi cargo. Y renunció. Tiene una desesperación conmigo, con mi familia”, manifestó Bento. Los dardos hacia el representante del Ministerio Público Fiscal no se detuvieron, por lo que Vega solicitó a la líder del debate que no permitiera que se le siga faltando el respeto.

De esta forma, frente al Tribunal Oral N°2, compuesto por la presidenta Gretel Diamante y las vocales Eliana Rattá y María Carolina Pereyra, arrancó uno de los momentos más esperados del debate, que ya lleva más de una decena de audiencias y que podría tener su desenlace dentro de un año. Son más de 500 los testigos, por lo que los ojos estarán puestos también en las confesiones de los arrepentidos.

En tanto, se sigue con atención también el otro proceso, el juicio político que enfrenta el juez en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones, ligado a la megacausa penal. Esta instancia tendrá su primera audiencia el 25 de septiembre y llegaría a su fin antes de que termine este año, por lo que de ser destituido, Bento quedará detenido, al perder los fueros, ya que sobre él pesa una serie de pedidos de arresto. De esa manera, tras las rejas, debería continuar el proceso penal en su contra.

Walter Bento, en el banquillo de los acusados Marcelo Aguilar - LA NACION

Por su parte, el abogado de Bento, Mariano Fragueiro Frías, volvió a destacar la “inexistencia de pruebas”, prefirió no entrometerse en el encono personal entre el juez y el fiscal, al tiempo que destacó el accionar de la Justicia, a contramano de lo que asegura su defendido. Asimismo, dijo que su cliente va a ir respondiendo, a lo largo de las próximas audiencias, cada una de las preguntas que se le hagan sobre cada uno de los hechos que se le endilgan. Se estima que, en cada instancia, que se realiza tres veces por semana, cada 15 días, Bento hablará durante 4 o 5 horas.

Además de Bento, el juicio también es enfrentado por su esposa, Marta Isabel Boiza (58) y sus hijos, Nahuel (31) y Luciano (28), todos acusados también por lavado de activos. En total, suman más de 30 los imputados, entre familiares, policías, abogados y presos, quienes deberán responder sobre el supuesto mecanismo de corrupción y los nexos con el magistrado, ya que se denuncian negociaciones en todos los niveles para cobrar las millonarias coimas. De hecho, al inicio del debate se escucharon algunas declaraciones de imputados y arrepentidos que llevaron al procesamiento del poderoso magistrado mendocino. “Quieren plata para Bento”; “Bento decía cuánto dinero era y se arreglaba el pacto”, fueron algunas de las frases más impactantes en el arranque del debate.

15 cargos de cohecho

Tras la instrucción efectuada por el fiscal Vega, bajo el liderazgo del juez federal Eduardo Puigdéngolas, Bento tiene fuertes cargos en su contra: principalmente, está señalado en 15 casos de cohecho, como jefe de una asociación delictiva, sostenida por una red cercana de abogados, encargada de las negociaciones y los cobros de los sobornos en dólares. Asimismo, está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito, ya que su nivel de vida no condecía con sus ingresos. Es más, todo el proceso fue avalado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El sorprendente y conmocionante caso comenzó a destaparse en 2020 tras el crimen de Diego Aliaga, un despachante de aduanas e informante policial que actuaba de intermediario en el cobro del dinero, supuestamente en nombre de Bento, con la finalidad de dar beneficios a quienes estaban bajo causas en su juzgado. En este sentido, las comunicaciones telefónicas que intercambió Aliaga con el magistrado, a quien tenía agendado como “primo”, fueron clave para avanzar en la causa. De hecho, en la dura acusación contra Bento por parte de la Fiscalía se dejó en claro que hubo 265 llamados entre ambos personajes a través de la plataforma Telegram, lo que permitió a empezar a desentrañar la red que había de fondo. En tanto, por el secuestro y homicidio de Aliaga, confesó ser el autor, Diego Barrera, un amigo y socio de la víctima, por supuestas peleas y diferencias en negocios inmobiliarios.

“Las cuatro columnas en las cuales se basó la construcción de esta causa que tiene más de 70 cuerpos fueron la declaración de los condenados, previamente procesados por el juzgado a mi cargo; la declaración del imputado por el secuestro extorsivo y la muerte de Diego Aliaga, Diego Barrera; la declaración de quienes mintieron como falsos arrepentidos, aprovechando la prostitución de la ley; y cuarto, el contenido de un teléfono que siempre estuvo a cargo del juzgado a mi cargo, lo cual es absolutamente absurdo, ridículo”, expuso Bento en su primera declaración indagataria.

El debate se puede seguir por internet, a través del canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación, los miércoles, jueves y viernes de 9 a 16.30.