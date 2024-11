Werthein, tras el encuentro entre Milei y Trump: “Se abre un camino que no he visto hasta ahora”

Desde Florida, el canciller Gerardo Werthein, que acompañó el jueves por la noche a los hermanos Milei a su encuentro con el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, dio detalles sobre el cara a cara entre los dos mandatarios, en el marco de una cena. Esperanzado por el vínculo entre ambos, que definió como “de amistad”, el funcionario aseguró que será inédito el camino hacia adelante en la relación entre los países.

“Yo creo que el modelo político ya está [unificado]. Está centrado en las ideas de la libertad. Trump cree en el crecimiento a través de la libertad; cada país con sus particularidades y con sus decisiones. Pero, en lo que a mí respecta, en la relación entre la Argentina y Estados Unidos se abre un camino como yo no he visto hasta ahora ”, aseguró en Radio Mitre el canciller, en su primera gira oficial desde que ocupa ese puesto, tras la expulsión de Diana Mondino. Antes había sido justamente embajador con sede en Washington, puesto que ahora ocupará Alec Oxenford.

Gerardo Werthein, Elon Musk, Javier Milei, Donald Trump y Karina Milei Pettinelli, Maria Belen (Redaccion)

Convencido de que la gala marcó un día “muy importante” para el futuro de la conjunción entre las dos naciones, Werthein describió el momento en que Milei y Trump se vieron como “un encuentro entre dos personas que son amigos, que se respetan y que tienen una gran afinidad”; también dijo que comparten una “visión conjunta de cuáles son los caminos para las soluciones y para mejorar la vida de todos los estadounidenses, los argentinos y el mundo”. Esto aunque Milei propone una economía de libre mercado y Trump, un sistema proteccionista. “Esto en los años que tengo nunca lo había visto, una relación de tanta proximidad, de tanto acercamiento y de tanta afinidad”, insistió.

Acerca de la conversación entre los dos líderes, Werthein añadió: “Por supuesto hablaron. El encuentro que se produjo en el marco del evento generó una conversación, bastante prolongada, en la que estuvimos presentes Karina, el Presidente y yo. Y se discutieron y tocaron una serie de tópicos. Se habló mucho de la desregulación, de todo el proceso que la Argentina había llevado adelante. [Trump] demostró mucho interés y se habló del futuro, de las cosas que van a pasar en Estados Unidos, de cómo lo están viendo ellos. Fue una conversación prolongada, ni de diez, ni de 15 minutos”.

En base a esto, el funcionario aseguró que no le llamaron la atención los elogios que luego el republicano le giró al libertario a la hora de dar su discurso. “Ya lo había mencionado antes, en el encuentro. Él dijo que era increíble lo que había ocurrido en la Argentina, desde donde había empezado y donde estaba hoy, y que lo felicitaba y sentía mucho orgullo por la Argentina y por Milei, por el trabajo realizado”, sostuvo, luego de que Trump, ante el público, describiera como “increíble” la gestión actual del presidente argentino.

Además, el canciller contó que entre la audiencia estaban quienes integrarán el gabinete republicano cuando Trump asuma, el próximo 20 de enero. “Fue muy sorprendente que, cuando estábamos entrando, nos encontramos con JD Vance [el futuro vice] y él se acerco a decirle [a Milei]: ‘Mister president, so happy to have you’ [en inglés, ‘señor presidente, muy feliz de que esté acá’]. O sea, una familiaridad, una relación, realmente increíble. Y, cuando entramos, el salón entero, que eran unas 700 personas, se paró y lo empezó a aplaudir. La popularidad de Milei es muy, muy alta acá en Estados Unidos”, detalló. En el evento, los hermanos no solo se tomaron una foto con Trump sino que aprovecharon la jornada para posar con el dueño de X, Elon Musk, que tendrá un puesto en la Casa Blanca; y con Sylvester Stallone, el actor que interpretó al icónico personaje Rocky y formó parte de la velada.

Sylvester Stallone junto a Karina y Javier Milei @ javiermilei

Mientras tanto, Werthein desoyó los cuestionamientos de los detractores y de quienes le achacan a esta gestión tener “relaciones carnales” con Estados Unidos. “En esto cada uno tiene la libertad de poder opinar como mejor le parezca. De lo que no hay ninguna duda es que tener una alianza estratégica, que ya estaba previamente anunciada por el presidente Milei, y tener una relación de mucha afinidad con su presidente y los miembros del Gabinete lo único que puede hacer es ayudar”, resumió.

LA NACION