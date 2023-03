“Yo no cancelo a nadie”: el spot de campaña donde Fernando Burlando aparece abrazado a uno de los asesinos de José Luis Cabezas

escuchar

De musculosa, short y ojotas, así se muestra Fernando Burlando en su reciente spot de campaña con el que confirmó su lanzamiento a la política. Para algunos, su vestimenta no pasó desaperciba e incluso le valió duras críticas. Sin embargo, para muchos otros el banal detalle quedó completamente desdibujado ante la presencia de uno de los condenados por asesinar a José Luis Cabezas en el video. Se trata de José Luis Auge, a quien el abogado defendió hace 23 años y hoy abraza en su presentación electoral.

“No lo vi, en el momento. Si ahora me dicen que es José Luis Auge y... puede ser”, aceptó, con algunas dudas, el abogado a LA NACION. Después, admitirá que no lo reconoció “instantáneamente”.

Burlando confirmó el martes pasado su lanzamiento a precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires con un spot de campaña en el que se lo ve recorriendo el barrio de Los Hornos, en La Plata. “Hay que proponerse salir adelante”, se lo escucha decir, en modo candidato, al cierre del video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde algunos usuarios criticaron su vestimenta.

La presencia de Auge se advierte en dos tramos del spot. En un primer momento, el hombre se para por detrás de Burlando y cerca del final se lo puede ver abrazado junto al precandidato bonaerense de Movimiento de Integración Federal.

“Me parece que no estoy abrazado a él creo que hay una persona en el medio”, dijo Burlando. Aún así, no negó la presencia de Auge en el spot e incluso destacó que es frecuente encontrarse en la provincia de Buenos Aires “con una infinidad de personas que tienen antecedentes”.

El nuevo spot de Fernando Burlando

“Lo que sí sabía ese día es que había familiares de Auge en el barrio”, aclaró Burlando acerca de su recorrida por el barrio plantense Los Hornos, de donde es oriunda la banda de Los Horneros, condenada por asesinar a José Luis Cabezas, el 25 de enero de 1997.

Y sobre su visita registrada en el spot publicitario precisó: “Ese día en el barrio fue una revolución. Me topé con infinidad de gente fue un escándalo. No saludo persona por persona”. En segunda instancia, negó haber reconocido a Auge en el armado del video ya que, según sostuvo, fue un amigo de él quien se encargó del proceso de edición.

“Se trata de un video casero, lo hizo una amigo mío no hay un empresa atrás, no es que sé cuáles imágenes escogió”, justificó el abogado.

Casi al final de la entrevista, el precandidato admitió ante LA NACION la presencia de quien fue, uno de los cuatro condenados por haber asesinado al fotógrafo José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997, en su spot de campaña.

“Yo no lo reconocí instantáneamente , es habitual que después de haber transitado durante muchos años los medios de comunicación, por distintos motivos, en “Bailando [por un sueño]”, y sobre todo después del caso por el crimen de Fernando Báez Sosa, se me torne imposible caminar sin que se me acerque muchísima gente. Yo no pongo filtro, no cancelo”, explicó Burlando.

“ No juzgo a nadie. No soy ni Dios ni juez con una causa y muchos menos una persona autorizada para cancelar. Soy el primero en levantar la mano para que la gente tenga una oportunidad. Todo lo demás, tiene que ver con el odio y el resentimiento”, resaltó el abogado mediático.

Y dirigiéndose ante quienes lo critican por la presencia de una de los asesinos de Cabezas en el spot de campaña, disparó: ¿Por qué me van a criticar a mí? ¿Porque abrazo a una persona que fue cliente del estudio?, ¿Cómo me va a determinar a quién abrazo y a quien no?

De todas formas, Burlando reconoció que ni bien llegue hoy a su casa verá el video con mayor detenimiento. “De ser así [por el abrazo a Auge] es factible que haga una modificación, porque no me interesa ofender a nadie. No soy un provocador, pero tampoco quiero cancelar”, concluyó el abogado.

La banda de Los Horneros

Auge, Sergio González, Horacio Braga y Héctor Retana (ya fallecido) integraban la banda de Los Horneros y fueron condenados en febrero de 2000 por la Cámara de Dolores a prisión perpetua, por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas.

Por el crimen, además, recibieron reclusión perpetua el policía Gustavo Prellezo, el oficial Aníbal Luna, el oficial Sergio Camaratta, y el entonces custodio del empresario Alfredo Yabrán, Gregorio Rí­os.

Tal como publicó LA NACION, en noviembre de 2003, el Tribunal de Casación bonaerense redujo significativamente las condenas impuestas, gracias a la ley del “2x1″ entonces vigente, a quienes llamaban “Los Horneros”, con excepción de Retana que murió en la cárcel, fueron beneficiados con morigeraciones de la prisión. Tanto Auge como Braga viven hoy en el barrio platense de Los Hornos.

