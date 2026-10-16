“Accionar discriminatorio y abusivo”. Le dan la razón a RE/MAX y el colegio de Corredores Inmobiliarios deberá pagar

El conflicto llevaba un tiempo largo. “Diez años”, dicen desde REMAX Argentina. Lo concreto es que en 2021 la empresa había denunciado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hoy Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), a los colegios profesionales de Martilleros y Corredores de la ciudad de Buenos Aires por boicot, discriminación y agresiones. Sostenía que utilizaban su poder e influencias políticas para atacar a la compañía. Finalmente, el ente le dio la razón y ordenó el pago de una multa.

Tras una extensa investigación y en una resolución emitida el pasado 9 de octubre, la ANC resolvió que el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CPI, antes denominado, CUCICBA) incurrió en abuso de posición dominante contra los corredores que contratan los servicios brindados por REMAX Argentina, con la intención de excluirlos del mercado. Como consecuencia, ordenó al CPI cesar sus prácticas anticompetitivas y discriminatorias, y le impuso una multa equivalente a $290.010.000 al momento de la resolución.

La ANC también destacó que quienes ejercían esas facultades eran, al mismo tiempo, competidores de los profesionales afectados. Ese conflicto de interés se tradujo en un uso selectivo de las potestades del CPI en beneficio de los intereses comerciales de sus autoridades y en perjuicio de la competencia. Además, se acreditaron obstáculos a la matriculación y restricciones de acceso a servicios y herramientas institucionales para el ejercicio profesional.

Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina Mara Folch

“Después de más de diez años de discriminación y persecución contra los corredores de nuestra red, esta resolución representa un punto de inflexión. Siempre sostuvimos que cada profesional debe tener la libertad de elegir las herramientas comerciales y de marketing que considere más adecuadas para desarrollar su actividad, sin enfrentar obstáculos ni un trato desigual por adoptar un modelo de trabajo diferente”, señaló Sebastián Sosa, presidente y cofundador de RE/MAX Argentina y Uruguay, tras conocerse la resolución.

Por último, la ANC formuló recomendaciones al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a su Legislatura, para que dicten regulaciones orientadas a revisar las barreras de acceso a la actividad, garantizar condiciones de igualdad y establecer controles sobre el ejercicio de las facultades regulatorias y disciplinarias de los colegios profesionales.

Para la empresa, esta decisión trasciende el conflicto particular con el CPI y representa un avance hacia un mercado inmobiliario más moderno, profesional y abierto. “Este es un paso muy importante, no sólo para nuestra red, sino para todos los profesionales que creen en un mercado más libre y competitivo. Seguiremos trabajando para que la innovación, el profesionalismo y la libertad de elegir cómo desarrollar una actividad sean pilares del futuro del sector”, concluyó Sosa.