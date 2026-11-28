Un año atrás, Selenza Residences & Beach Club se relanzaba de la mano de Altius Group, una de las principales desarrolladoras de Uruguay, y con el respaldo de Península Investment Group. La nueva etapa del proyecto incluía cinco nuevos bloques residenciales diseñados por el estudio Gómez Platero y una propuesta revitalizada, simple y efectiva: vivir frente al mar con la calma de una casa y los servicios de un club de playa. La respuesta no tardó en llegar: hoy, con dos bloques en obra y uno nuevo listo para lanzarse, el proyecto se consolida como el más elegido de Manantiales.

Los bloques 7 y 8 avanzan en plena construcción, y a menos de un año de la entrega de los 43 apartamentos que ya están vendidos en un 80%. El avance impulsó el lanzamiento para esta temporada del bloque 6, con otros 20 departamentos en un punto elevado del terreno que ofrece unas vistas extraordinarias.

Una propuesta revitalizada, simple y efectiva: vivir frente al mar con la calma de una casa y los servicios de un club de playa.

El video con el que la firma promociona el proyecto.

¿Puede haber algo más selecto que la primera línea sobre el océano?

Ubicado sobre la Ruta 10, kilómetro 164,5 (plena Playa Manantiales, entre La Barra y José Ignacio) Selenza forma parte del reducido grupo de desarrollos que se levantan en primera línea sobre el océano. Sus volúmenes escalonados y sus frentes abiertos multiplican las visuales desde cada unidad y convierten las terrazas en el centro de la vida diaria.

Esa ubicación, que se suma al crecimiento de Manantiales como lugar para vivir todo el año, explica buena parte del interés. “El comprador de hoy busca algo concreto: abrir la ventana y tener el mar enfrente, en un entorno cuidado y con todo resuelto”, explica Josef Preschel, director general de Altius Group. Y remata: “Es lo que ofrece Selenza. Por eso la demanda se sostuvo durante todo el año”.

“El comprador de hoy busca algo concreto: abrir la ventana y tener el mar enfrente", señalan los desarrolladores.

El estilo de vida de una casa con seguridad, servicios y mantenimiento

Si la ubicación es el punto de partida, el producto explica la elección. Selenza responde a una demanda que crece en la costa uruguaya: la de unidades con la escala y el estilo de vida de una casa, dentro de un complejo con seguridad, servicios y mantenimiento.

La arquitectura de Gómez Platero sostiene un lenguaje de líneas puras y materiales nobles, pensado para durar y para que el exterior funcione como una extensión de la vida interior. Alrededor del club se ubican la piscina climatizada con carril de nado, la piscina recreativa, las canchas de tenis y pádel, mini golf, gimnasio y sauna, además de espacios para chicos y adolescentes, servicio de playa y seguridad las 24 horas.

Los exteriores funcionan en Selenza como una suerte de continuación de los interiores.

“Estar frente al mar, a pocos metros de Manantiales, y contar con los amenities y servicios de un proyecto que ofrece la privacidad y comodidad de una casa, es una combinación que marca la diferencia. La respuesta del mercado nos confirma que estamos ofreciendo una propuesta muy valorada”, señala Francisco Jorge, socio del desarrollo. “Selenza se ha convertido en una referencia en Manantiales. Muchos clientes llegan con la decisión de vivir en el proyecto y buscan encontrar el departamento que mejor se adapte a sus necesidades. Con los bloques 7 y 8 prácticamente vendidos, decidimos lanzar el bloque 6 para sumar nuevas opciones y seguir acompañando el interés de quienes eligen Selenza para vivir o disfrutar durante todo el año”.

Los amenities y servicios del complejo con la privacidad de una casa, y todo frente al mar: la fórmula imbatible de Selenza.

Las últimas unidades para el próximo verano

Con la obra en marcha y entrega prevista durante 2027, los dos primeros bloques de la nueva etapa ofrecen sus últimas oportunidades. Entre ellas, la última unidad de tres dormitorios con piscina privada, un departamento en esquina con cuatro dormitorios y terrazas y departamentos en planta baja de un dormitorio con jardines privados, ideales para dar el primer paso de pertenencia al complejo.

Los dos primeros bloques de la nueva etapa ofrecen sus últimas oportunidades

Lo que viene en esta temporada

Por un lado, se aproxima el lanzamiento del bloque 6, con 20 nuevas unidades que suman una nueva oportunidad para vivir frente al mar en Manantiales. Por otro, la presentación de un apartamento modelo diseñado por HAUSPE by Silvina Inchauspe en el bloque 7, que permitirá recorrer en primera persona las terminaciones, el paisaje y la experiencia de habitar Selenza.

Además, Selenza prepara una agenda de beach club para disfrutar diversas actividades en familia, en pareja o con amigos.

La comercialización del proyecto está a cargo de Altius Group y de la inmobiliaria Urdapilleta y el showroom de Selenza recibe visitas todo el año con agenda previa. Se puede coordinar una visita por WhatsApp al +598 96 424 235, seguir al proyecto en www.selenza.com o seguir en Instagram @selenzauy para estar al tanto de los eventos, novedades y oportunidades comerciales.

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