El mercado de oficinas de Buenos Aires comienza a recuperar niveles de ocupación. En este contexto, la calidad del edificio, la flexibilidad de los espacios y las condiciones de entrega adquieren un peso cada vez mayor en el proceso de selección, y pueden resultar tan determinantes como el valor del alquiler.

Mudarse de oficina no es simplemente cambiar de dirección o negociar un nuevo contrato. Es una decisión estratégica que condiciona la forma en que una organización trabajará durante los próximos años. Por eso, las empresas deben evaluar no solo la disponibilidad y el precio de los metros cuadrados, sino también qué espacio acompaña mejor sus objetivos de negocio, su modelo de trabajo y sus necesidades operativas futuras.

Según el último informe de Cushman & Wakefield, la vacancia de oficinas Clase A en Buenos Aires descendió al 16 % durante el tercer trimestre de 2026, aproximadamente un punto porcentual por debajo del trimestre anterior. En paralelo, el valor promedio de alquiler pedido se mantuvo prácticamente estable, en US$ 22,9 por m² mensuales, mientras que la demanda mostró una marcada concentración en el segmento premium.

"Mudarse de oficina no es simplemente cambiar de dirección o negociar un nuevo contrato. Es una decisión estratégica que condiciona la forma en que una organización trabajará durante los próximos años", afirma Mercedes Pagliettini, Broker Senior de Cushman & Wakefield Argentina.

Sin embargo, si se consideran exclusivamente los edificios premium más consolidados, excluyendo las incorporaciones recientes y los submercados que todavía están en proceso de consolidación, la vacancia desciende al 6,1 %. Esto significa que la disponibilidad efectiva de espacios de primera calidad es considerablemente más acotada que la que refleja el promedio general del mercado.

Para las empresas que buscan instalarse en este segmento, anticipar la búsqueda y tomar decisiones con una visión de mediano y largo plazo puede marcar una diferencia. Esperar a que aparezca la oportunidad ideal no garantiza encontrarla disponible cuando la organización esté preparada para avanzar.

La ubicación es uno de los primeros factores a considerar, por su impacto en la experiencia de los empleados, la accesibilidad para clientes y proveedores y la conexión con los principales medios de transporte y servicios. Incluso dentro de un mismo submercado, la cercanía al transporte público o la oferta gastronómica del entorno pueden generar diferencias importantes.

A esto se suma la calidad del edificio: la eficiencia de las plantas, las instalaciones, el mantenimiento de los espacios comunes y los servicios disponibles. Son atributos que no siempre se reflejan directamente en el precio del alquiler, pero que inciden en la productividad, el bienestar de los equipos y la imagen que proyecta la empresa.

También importa cómo se aprovecha la superficie. Dos oficinas de dimensiones similares pueden ofrecer posibilidades muy diferentes según la distribución de la planta, la ubicación de las columnas, los accesos y la configuración del piso. Un espacio bien resuelto puede facilitar la integración de los equipos, incorporar salas de reunión y permitir futuras ampliaciones sin necesidad de contratar más metros cuadrados.

Por eso, la oficina más económica no siempre representa la mejor ecuación. La posibilidad de aprovechar cada metro, reducir las inversiones iniciales y contar con un espacio que acompañe el crecimiento del negocio puede tener un impacto mucho mayor en el costo total de ocupación.

Para los propietarios, comprender estas necesidades también permite orientar mejor las inversiones y priorizar las mejoras que generan valor para la demanda. En algunos edificios, la clave puede estar en actualizar los sistemas de climatización o mejorar los accesos; en otros, en ofrecer plantas más versátiles o incorporar servicios y amenities. El desafío es identificar qué atributos inciden en la decisión de alquiler y convertirlos en ventajas competitivas.

Según el último informe de Cushman & Wakefield, la vacancia de oficinas Clase A en Buenos Aires descendió al 16 % durante el tercer trimestre de 2026. 2005168799

La planificación de la mudanza: negociar y proyectar en paralelo

La fecha de mudanza puede acelerar o demorar significativamente el cierre de una operación. Por eso, la planificación de la adecuación del espacio debería comenzar en paralelo con las negociaciones del contrato, y no una vez que estas hayan concluido. Anticipar el proyecto, definir las necesidades técnicas y avanzar con los presupuestos permite optimizar los tiempos y evitar que la obra se convierta en un obstáculo.

No todas las empresas necesitan el mismo punto de partida. Algunas pueden aprovechar instalaciones existentes y reducir así la inversión y el tiempo de ocupación. Otras requieren una planta libre para desarrollar una distribución a medida. En ambos casos, es fundamental definir desde el inicio las condiciones de entrega, los trabajos necesarios y los plazos involucrados.

En este sentido, las soluciones de obra llave en mano pueden representar una ventaja significativa. Contar con un proyecto integral, un presupuesto previamente acordado y un único responsable de ejecución brinda mayor previsibilidad sobre la inversión, los plazos de entrega y los riesgos asociados a la coordinación de distintos contratistas o a los desvíos presupuestarios.

También es importante agilizar los procesos internos de decisión. La definición temprana de requerimientos, la validación de layouts y la aprobación de presupuestos requieren coordinación entre las áreas de Real Estate, Finanzas, Compras, Legales, IT y Recursos Humanos. Cuanto más alineados estén los equipos desde el inicio, más rápido podrá avanzarse desde la selección del inmueble hasta su ocupación efectiva.

Para los propietarios, estas variables también representan oportunidades para diferenciar sus edificios y facilitar el cierre de las operaciones. Un período de gracia, la ejecución anticipada de mejoras o la posibilidad de ofrecer una solución integral de adecuación pueden resultar más atractivos que una reducción en el valor del alquiler.

La propuesta comercial gana competitividad cuando contempla no solo el precio, sino también la inversión, los tiempos y las dificultades que implica una mudanza.

En un mercado que vuelve a ganar dinamismo, anticipar y coordinar estos procesos puede convertirse en un factor decisivo. La negociación del alquiler, el proyecto de arquitectura y la planificación de la obra deben funcionar como partes de una misma estrategia. En definitiva, no se trata solamente de encontrar una oficina y cerrar un contrato, sino de lograr que la empresa pueda trasladarse y comenzar a operar en el menor tiempo posible, con costos y riesgos controlados.

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