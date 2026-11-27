El calor ya se hace sentir y, aunque todavía faltan algunas semanas para que empiece el verano, en muchos hogares el aire acondicionado ya empezó a funcionar. Por eso, es un buen momento para revisar el equipo y asegurarse de que esté en condiciones para afrontar los meses más calurosos del año.

Dedicarle un poco de tiempo a su mantenimiento no solo ayuda a evitar imprevistos cuando las temperaturas son más altas, sino que también permite que el equipo funcione mejor y consuma menos energía.

Es por eso, que según los especialistas en climatización, revisar el aire acondicionado antes de que comience el verano tiene varias ventajas: todavía es más fácil conseguir un técnico, los precios suelen ser más accesibles y hay tiempo para solucionar posibles fallas. Además, un buen mantenimiento ayuda a que el equipo funcione de manera más eficiente y dure más años.

Los beneficios de revisarlo antes

Los equipos tipo split, presentes en la mayoría de los hogares y oficinas, tienden a acumular polvo en los filtros y a necesitar control de gas refrigerante luego de meses sin uso. Una revisión preventiva garantiza:

Menor consumo eléctrico y, por ende, un alivio en la factura de luz.

y, por ende, un alivio en la factura de luz. Mejor calidad del aire interior , evitando la propagación de bacterias, moho y alergenos.

, evitando la propagación de bacterias, moho y alergenos. Mayor vida útil del equipo y menor riesgo de reparaciones más caras.

Los equipos tipo split, presentes en la mayoría de los hogares y oficinas, tienden a acumular polvo en los filtros (Fuente: Dettol)

Los pasos a seguir

Antes de arrancar, conviene leer las instrucciones porque cada aparato puede tener requerimientos específicos. En líneas generales, los pasos recomendados son:

Limpieza de filtros : abrir la tapa frontal, extraer los filtros y lavarlos con agua fría. Hay que dejarlos secar a la sombra antes de volver a colocarlos. Si persisten manchas oscuras después de limpiarlos, es momento de reemplazarlos.

: abrir la tapa frontal, extraer los filtros y lavarlos con agua fría. Hay que dejarlos secar a la sombra antes de volver a colocarlos. Si persisten manchas oscuras después de limpiarlos, es momento de reemplazarlos. Revisión del split : limpiar la salida de agua y las superficies internas para evitar acumulación de humedad y malos olores.

: limpiar la salida de agua y las superficies internas para evitar acumulación de humedad y malos olores. Unidad exterior : en caso de que sea accesible, retirar polvo con aspiradora o cepillo. Para revisiones más profundas, lo ideal es recurrir a un técnico, ya que allí se encuentra el gas refrigerante.

: en caso de que sea accesible, retirar polvo con aspiradora o cepillo. Para revisiones más profundas, lo ideal es recurrir a un técnico, ya que allí se encuentra el gas refrigerante. Chequeo del circuito : observar conexiones y cañerías en busca de fugas o manchas de aceite.

: observar conexiones y cañerías en busca de fugas o manchas de aceite. Prueba del sistema: encender el equipo y comprobar que enfría correctamente, sin ruidos extraños ni vibraciones anormales.

Consejos para un uso eficiente

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) recuerda que el uso masivo de aires acondicionados es uno de los factores que más presión ejerce sobre la red eléctrica en los meses de calor. Por eso, recomienda:

Ajustar la temperatura a 24 °C : cada grado menos puede aumentar hasta 8% el consumo.

: cada grado menos puede aumentar hasta 8% el consumo. Mantener puertas y ventanas cerradas

Apagar el equipo al salir de la habitación

Limpiar los filtros al menos cada seis meses

Optar por modelos con tecnología inverter, que reducen el consumo hasta en un 60%.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) recuerda que el uso masivo de aires acondicionados es uno de los factores que más presión ejerce sobre la red eléctrica

En definitiva, la primavera es el mejor momento para ocuparse del aire acondicionado: hacerlo a tiempo asegura un verano fresco, sin contratiempos y con un consumo más racional de energía.