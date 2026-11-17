Más de 700 años de antigüedad, cuevas subterráneas, patio para torneos de combate, 17 hectáreas de bosques y jardines y, “según dicen”, un Gran Salón donde Enrique VIII y Ana Bolena habrían compartido una comida. Así se promociona el Castillo de Allington, ubicado en el condado inglés de Kent y a la venta por US$6.6 millones.

Construido entre 1279 y 1299 en terrenos junto al río Medway, esta impresionante fortaleza conserva gran parte de su carácter medieval. La propiedad aún cuenta con su ruedo para peleas de osos, donde osos y perros eran obligados a enfrentarse para entretenimiento de los espectadores; cuevas subterráneas para perros que probablemente servían de refugio para los sabuesos de caza o animales de trabajo del castillo; un patio para torneos de justas; y hasta un foso. En el interior también hay majestuosas chimeneas, gruesos muros de piedra, ventanas emplomadas y el imponente Gran Salón.

Tiene un Gran Salón donde Enrique VIII y Ana Bolena habrían compartido una comida

La propiedad fue puesta a la venta a comienzos de este mes por la inmobiliaria Knight Frank, luego de que su último dueño, Sir Robert Worcester, fundador de la empresa de sondeos Mori, falleciera el año pasado a los 91 años. Worcester había comprado el castillo en 1996, cuando había caído en el abandono, y se dedicó durante varios años a restaurarlo.

La propiedad fue puesta a la venta a comienzos de este mes

¿Estuvo Enrique VIII?

Según Oli Streeter, asociado del Departamento Nacional de Propiedades Rurales del Sudeste de Inglaterra de Knight Frank, sí. El célebre y controvertido monarca se alojaba en la Habitación Real durante sus visitas. “La propiedad ofrece una oportunidad de convertirse en custodio de una extraordinaria pieza de la historia inglesa”, afirmó.

Hoy en día, el castillo combina sus características medievales con espacios habitables modernos, entre ellos una cocina y comedor, un salón de estar, una biblioteca y varios dormitorios. Además, nueve alojamientos independientes repartidos por toda la finca proporcionan espacio adicional para familiares, invitados o personal, según el anuncio de venta.

el castillo combina sus características medievales con espacios habitables modernos

“Más allá de su importancia arquitectónica e histórica, la propiedad también se beneficia de una actividad comercial ya consolidada, dedicada a bodas, eventos y producciones cinematográficas, lo que ofrece un considerable potencial de crecimiento futuro”, señaló Streeter. El Gran Salón, por ejemplo, puede albergar a unos 120 invitados.

En el exterior, los jardines con fuentes ornamentales conviven con zonas boscosas y una pradera. Cernícalos anidan en las torres del castillo, mientras su antiguo palomar es considerado uno de los más antiguos de Inglaterra. También hay un gran invernadero de estilo victoriano. Y entre las comodidades más contemporáneas figuran una pista de tenis, garajes y una piscina cubierta.