Con el verano a la vista, alquilar una casa con pileta es una de las alternativas más tentadoras para disfrutar de las vacaciones. Pero, enseguida, surgen algunas preguntas: ¿Quién debe comprar el cloro? ¿Quién se ocupa de la limpieza? ¿Qué ocurre si se rompe la bomba o si deja de funcionar el sistema de filtrado? La respuesta depende, en gran medida, de lo que establezca el contrato y de la causa que haya originado el problema.

En los alquileres temporarios de verano, la práctica más habitual es que el propietario entregue la pileta en condiciones de uso y se haga responsable de aquellas cuestiones vinculadas al correcto funcionamiento de las instalaciones. Esto incluye la bomba, el filtro, los caños de circulación, los sistemas de iluminación y cualquier otro equipamiento fijo asociado a la piscina. El inquilino, por su parte, debe utilizar esas instalaciones de manera razonable y cuidarlas durante el período de ocupación.

En los alquileres temporarios de verano, la práctica más habitual es que el propietario entregue la pileta en condiciones de uso Shutterstock

Cuando una bomba deja de funcionar por desgaste, antigüedad o una falla mecánica que no está relacionada con el uso del inquilino, la reparación suele corresponder al propietario. Lo mismo ocurre con problemas eléctricos, pérdidas en las instalaciones o desperfectos que surjan por cuestiones ajenas al locatario. En estos casos, la pileta forma parte de los servicios ofrecidos al momento de alquilar la propiedad y el dueño tiene la obligación de mantenerla en condiciones.

La situación cambia, naturalmente, cuando el daño aparece como consecuencia de un uso inapropiado. Si el sistema se rompe por una manipulación incorrecta, por el ingreso de elementos que no deberían estar en el circuito de filtrado o por acciones que exceden el uso normal de la instalación, la responsabilidad puede recaer sobre quien alquila la propiedad. Como ocurre con cualquier otro equipamiento de la casa, el criterio general es distinguir entre desgaste normal y daño provocado por una conducta específica.

En cuanto al mantenimiento cotidiano el criterio es más variable. Algunas propiedades incluyen dentro del valor del alquiler un servicio de piletero que se ocupa periódicamente de controlar el agua, limpiar filtros y aplicar los productos necesarios. En otras, la responsabilidad queda en manos del inquilino, que recibe instrucciones básicas para mantener la piscina durante su estadía. Por eso resulta importante verificar antes de contratar qué servicios están incluidos y cuáles no.

El criterio general para saber quien paga los arreglos es distinguir entre desgaste normal y daño provocado por una conducta específica Silvina Baldino

En los alquileres temporarios de mayor categoría, sobre todo en barrios cerrados o destinos de costa, es habitual que el propietario contrate un mantenimiento profesional durante toda la temporada. Esto permite garantizar que el agua conserve las condiciones adecuadas independientemente del conocimiento que tenga el inquilino sobre el tema. También reduce el riesgo de conflictos si aparecen problemas relacionados con la calidad del agua.

Los productos químicos representan otro aspecto a considerar. Cloro, alguicidas, reguladores de pH y clarificadores son elementos necesarios para mantener una pileta en condiciones. En algunos contratos estos gastos están incorporados dentro del valor de la locación y son provistos por el propietario o por la empresa de mantenimiento. En otros casos se establece que el inquilino debe asumir esos consumos durante su estadía. Al no existir una regla única, la definición suele quedar sujeta a lo pactado entre las partes.

Es habitual que el propietario contrate un mantenimiento profesional durante toda la temporada ALFIERI MAURO

Las pérdidas de agua también generan consultas frecuentes. Si la disminución del nivel es consecuencia de la evaporación normal durante el verano, el llenado parcial suele considerarse parte del uso habitual de la pileta. En cambio, si existe una falla estructural o una pérdida en cañerías o equipos, la reparación corresponde normalmente al propietario, ya que se trata de un problema vinculado al inmueble y no al uso realizado por el inquilino.

Por último, otro aspecto relevante es la comunicación ante cualquier inconveniente. Si el locatario detecta que la bomba hace ruido, que el agua pierde transparencia o que el sistema de filtrado no funciona correctamente, lo recomendable es informar la situación de inmediato.