Vivir en Puertos: naturaleza, servicios y comunidad en un entorno único

Puertos es un desarrollo urbano de gran escala de Consultatio, integrado por 12 barrios en Escobar. Naturaleza, servicios y seguridad conviven con una amplia oferta deportiva, que tiene al Club Puertos y al Club Náutico como protagonistas. Cada barrio, a su vez, propone una manera particular de vivir y relacionarse con ese entorno.

En sus más de 1.400 hectáreas, el paisaje tiene un lugar protagónico, con un Lago Central de 400 hectáreas y una Reserva Natural de 60 hectáreas que invitan a disfrutar del agua, los espacios verdes y la vida al aire libre. La propuesta se completa con la oferta gastronómica y social de la Bahía, que continúa creciendo con nuevas aperturas; el corredor comercial y de servicios sobre Ruta 25, que ya cuenta con locales, estación de servicio y supermercado, y seguirá incorporando nuevas propuestas en el corto plazo; y la agenda cultural de Malba Puertos.

Este crecimiento también se refleja en el desarrollo residencial de la ciudad, que ya cuenta con más de 1.900 casas terminadas y otras 350 en obra. Estas cifras dan cuenta de una comunidad consolidada, que continúa expandiéndose a medida que nuevos habitantes eligen Puertos como lugar para vivir.

“Estamos hablando de una propuesta integral en la que los habitantes forman parte de una comunidad. La ciudad ya cuenta, por ejemplo, con tres colegios en actividad y un cuarto en construcción, un club, un gimnasio, otro ya en obra (Bigg), pero también con una enorme cantidad de espacios compartidos. Y todo con una infraestructura de calidad, superadora de cualquier otro proyecto de este estilo”, señala Federico Ruiz, jefe de Ventas en Consultatio. Y agrega: “Todos los barrios, cada uno con su tipología particular, están conectados por el Lago Central. Se trata, en definitiva, de una ciudad que lo tiene todo para vivir e integrarse a una comunidad”.

Las diferentes formas de habitar Puertos

En Puertos cada barrio tiene su identidad, que a la vez configura una experiencia distinta. En esa línea, Amarras se distingue por su vínculo con el Lago Central y por una vida pensada para disfrutar del agua: la mayoría de sus lotes tiene costa propia y la posibilidad de contar con una amarra particular. Vistas abiertas, lotes amplios (de 940 m² en promedio) y un Parador Náutico propio, con muelle y bajada al lago, completan un barrio que, además, está muy bien conectado tanto con el acceso de la Ruta 25 como con los distintos servicios y el centro de Puertos.

Nativas, en tanto, sobresale por su vínculo con la naturaleza. Lindero a la Reserva Natural de 60 hectáreas, cuenta con un Parque Central de una hectárea con juegos infantiles, sectores recreativos y canchas de tenis y fútbol. El barrio tendrá además acceso exclusivo a la Reserva Natural desde su Club House. Su ubicación es otro de sus atributos: Nativas queda a cinco minutos de los colegios, a 750 metros del Club Náutico y a apenas tres minutos del centro de Puertos.

La Reserva protegida, una franja de 60 hectáreas que bordea el Río Luján, es uno de los spots favoritos para el senderismo y el running.

El espejo de agua de 400 hectáreas, emblema indiscutido de Puertos, a la vez que lugar de encuentro y escenario para la práctica de deportes náuticos.

Las alternativas para proyectar tu llegada a Puertos

Puertos presentó recientemente un nuevo plan de financiación exclusivo para un cupo de lotes seleccionados en Amarras y Nativas, con 0% de anticipo y 60 cuotas fijas en dólares sin interés, de modo que el valor del lote se distribuye en un plazo de cinco años.

Los lotes son de entrega inmediata y permiten comenzar a construir desde la primera cuota. Una vez abonado el 50% del valor del terreno, la vivienda ya puede habitarse, sin necesidad de esperar a completar el plan de financiación.

Con barrios de identidad propia y un proyecto que continúa creciendo, Puertos combina naturaleza, deporte, educación, cultura y servicios con una vida que se extiende más allá de cada casa. Los espacios compartidos y una agenda permanente de actividades generan encuentros entre vecinos y son parte de una comunidad que crece junto con el proyecto. Las nuevas alternativas de financiación abren hoy otras posibilidades para quienes proyectan llegar a Puertos y sumarse a esta forma de vida.

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