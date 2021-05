Alquileres: en tres meses aumentaron 18% es la mayor suba en 12 años

Los alquileres de los departamentos en la ciudad de Buenos Aires, aumentaron el último año por encima del índice de inflación acumulado. Los valores se incrementaron un 53,66% y un 56,35% en promedio para las unidades de dos y tres ambientes respectivamente: es la mayor suba interanual de los últimos 12 años. Además en la comparación por trimestre, el último (febrero, marzo y abril) fue el que registró también la suba más alta desde 2009 respecto al anterior. “La aceleración de la tasa trimestral de aumento también fue récord: 18%”, detalla José Rozados, director de Reporte Inmobiliario, la empresa que realizó el relevamiento y para dar un parámetro de la magnitud de la suba explica que el año pasado esa suba era del 6, 7% y en los meses de otros años que más aumentó fue del 11%. “El incremento de los alquileres se aceleró durante el último tramo del año anterior y principios de este 2021, ya que hasta entonces, al igual que años anteriores los valores pretendidos no llegaban a igualar el incremento del índice general de precios al consumidor”, analiza Rozados.

La suba interanual superó en el caso de los departamentos de un dormitorio en 11 puntos a la inflación anual acumulada entre abril del año pasado y el mismo mes del 2021, en el caso de los 3 aumentos el aumento superó en casi 14 puntos porcentuales a la tasa del 42,6 % registrada por IPC general del INDEC.

“El valor medio de toda la ciudad para departamentos de dos ambientes usados superó en mayo de 2021 los $ 26.600, mientras que las unidades de tres ambientes cotizan en promedio por encima de los $35.500”, detalla Rozados quien aclara que desde el inicio de la serie de relevamientos trimestrales en el año 2009, el aumento del precio del alquiler fue inferior comparado con la inflación e incluso menor a la evolución del coeficiente de variación salarial que publica el INDEC.

El dato de la mayor suba en los últimos doce años se da en un contexto particular: por la baja renta que deja el negocio cada vez son más los propietarios que prefieren vender barato que alquilar caro. La ley de alquileres que rige desde mediados del año pasado genera incertidumbre y las declaraciones del ministro, Jorge Ferraresi, quien anticipó la posibilidad de que se cobre impuestos a las propiedades desocupadas no ayudan.

Hoy el mercado de los alquileres está totalmente distorsionado, con récord de avisos de venta y cada vez menos propiedades en alquiler, con precios de los contratos que definen los mismos dueños al mejor postor sin escuchar las tasaciones de los brokers inmobiliarios. “En abril la oferta de alquileres cayó 11% versus marzo del año pasado, pero si la comparación es abril 2021 respecto el mismo mes de 2019, la baja es del 14%. La oferta es menor hoy que en 2019 y que en 2020”, detalla Soledad Balayan, directora de Maure Propiedades. La broker también comparte los datos que indican cuánto aumentó la oferta de inmuebles en venta: 48% en la comparación de abril de este año con los avisos que había publicados el mismo mes del 2019 y 18% respecto a 2020. “Los argumentos que recibo de los propietarios que quieren vender es que por menos valor prefieren no alquilarlo, que tienen temor a que el precio quede muy por debajo del valor de mercado, que no le paguen el alquiler o las expensas y que la Justicia no haga nada”, analiza Balayan.

La suba de los alquileres también atenta contra el bolsillo de los inquilinos. Ni el salario mínimo y mucho menos la jubilación básica alcanzan hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a pagar el precio de alquiler promedio de un monoambiente. Esto se desprende del último informe mensual del Centro de estudios económicos y sociales Scalabrini Ortiz (CESO), que releva cuánto se pide por los departamentos en las publicaciones online.

En este caso se indicó que alquilar un monoambiente en Capital Federal cuesta hoy día $25.692, mientras que el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $21.600 y la Jubilación Mínima de $20.571. Esto sin contar, claro está, que a ese valor hay que sumarle las expensas, que en promedio suelen representar el 19% del alquiler, y los servicios. En términos porcentuales, el salario básico cubre el 84% del inmueble y la jubilación tan solo el 80%.

Según Nicolás Pertierra, economista jefe del CESO, esta aceleración de precios se empezó a dar en los comienzos de la pandemia. “Vemos una recomposición fuerte en los precios de los alquileres a partir de abril y mayo del año pasado, luego de un 2018 y un 2019 en los que no se habían actualizado tanto. De perder contra la inflación pasaron a ganarle”, afirmó.