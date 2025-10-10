Altius Group relanza el proyecto Selenza y marca una nueva etapa en Manantiales

Altius Group, desarrolladora líder del sector inmobiliario en Uruguay, da un nuevo giro al proyecto Selenza Residences & Beach Club, ubicado en el corazón de Manantiales, uno de los enclaves más exclusivos de la costa esteña.

Con este desembarco, Altius lidera el desarrollo de una nueva fase del icónico proyecto Selenza, que contempla cinco edificios residenciales diseñados por el prestigioso estudio Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo. La propuesta amplía los espacios de esparcimiento, áreas deportivas y nuevos servicios que redefinen la experiencia de vivir frente al mar.

Ubicado sobre Ruta 10, kilómetro 104, Selenza combina la tranquilidad de Manantiales con la conexión rápida hacia Punta del Este, La Barra y José Ignacio. Su propuesta de “vida de casa con servicios de club” se actualiza ahora con piscinas, canchas de tenis y pádel, gimnasio, mini golf y espacios familiares cuidadosamente diseñados.

El proyecto es un referente del lifestyle esteño: viviendas amplias, terrazas y materiales nobles, enmarcadas por un entorno de dunas, mar y naturaleza.

Altius Group consolida su presencia en el principal destino del país, dónde este año además estará lanzando la tercera torre de More Atlántico, el primer proyecto de usos mixtos de Punta del Este que comprende 4 torres de apartamentos y un shopping. De esta forma reafirma su compromiso con el desarrollo de proyectos residenciales de alta calidad y con una visión sostenible a largo plazo.

Altius Group es la principal desarrolladora inmobiliaria de Uruguay, con más de 25 proyectos desarrollados en Montevideo, Punta del Este y Canelones, y más de 2800 unidades entregadas. Su modelo combina innovación, respaldo y una gestión profesional integral en todas las etapas del desarrollo.

Para más información, visitar www.altius.com.uy/selenza

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.