Influenza en foco: más de 100 expertos de América Latina debatieron estrategias para anticiparse a los nuevos desafíos

Consolidado como un espacio de intercambio científico a nivel regional, el Flu Forum celebró su cuarta edición en Chile con la participación de más de 100 expertos de nueve países de América Latina. El encuentro, impulsado por CSL Seqirus Argentina, reunió a referentes de distintas especialidades médicas para debatir los desafíos actuales de la influenza y fortalecer las estrategias de prevención en un contexto sanitario dinámico.

Durante dos jornadas, los especialistas compartieron evidencia, experiencias y perspectivas sobre el impacto del virus en diferentes grupos poblacionales. La agenda incluyó desde el análisis de la influenza en niños y adultos hasta el rol de la inmunidad y la importancia de la vacunación a lo largo de la vida, en un escenario donde la enfermedad continúa representando un desafío relevante para los sistemas de salud de la región.

Una mirada integral sobre la influenza

El encuentro abordó múltiples dimensiones de la enfermedad, con foco en la necesidad de respuestas integrales. Entre los ejes destacados, se discutieron la seguridad de las vacunas y la construcción de confianza en la población, así como también la preparación frente a posibles pandemias.

Además, los expertos analizaron el impacto de factores como el envejecimiento poblacional y el clima en la epidemiología del virus, junto con el papel de la evidencia científica en la toma de decisiones sanitarias. La equidad en el acceso a la prevención también ocupó un lugar central en las discusiones.

“El Flu Forum es un espacio clave para intercambiar conocimiento, compartir experiencias y seguir profundizando la comprensión de la influenza en nuestra región”, señaló José Montes, director médico de CSL Seqirus para Argentina y Latinoamérica. En la misma línea, Gonzalo Pereira, líder regional para América Latina, destacó la importancia de “generar espacios de articulación para abordar desafíos comunes con una mirada compartida”.

Prevención y vacunación, ejes centrales

La influenza puede manifestarse con distintos niveles de gravedad y afectar a personas de todas las edades. Sin embargo, los grupos de riesgo —como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes— tienen mayores probabilidades de desarrollar complicaciones.

En este contexto, la vacunación anual continúa siendo una de las herramientas más efectivas para reducir el impacto del virus. Los especialistas coincidieron en la necesidad de reforzar las estrategias de inmunización y ampliar su alcance, especialmente en regiones con menor acceso.

Con esta nueva edición del Flu Forum, la organización reafirmó su compromiso con la generación de conocimiento y el fortalecimiento de políticas de prevención. En un escenario global atravesado por la incertidumbre sanitaria, la colaboración regional y el intercambio científico se posicionan como pilares clave para anticipar riesgos y mejorar la respuesta frente a la influenza.

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