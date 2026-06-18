Anafe a gas vs. anafe a inducción: qué modelo permite cocinar y ahorrar al mismo tiempo

La elección entre un anafe a gas y un anafe a inducción es uno de esos dilemas hogareños que parecen pequeños pero que pueden impactar significativamente en el gasto energético. En los últimos años, la inducción ganó presencia por su rapidez y por un uso más racional de la energía, mientras que el gas mantiene su vigencia por la familiaridad de uso y el control inmediato de la llama. Más allá de las preferencias culinarias, cada tecnología administra el calor y transforma la energía disponible en cocción efectiva de manera diferente.

El anafe a gas sigue siendo la opción más tradicional y es irremplazable para quienes buscan un control preciso de la temperatura y una respuesta instantánea al ajustar la llama. Según distintas comparativas, cocinar con gas permite un ahorro energético relevante frente a sistemas eléctricos, con estimaciones que indican que puede reducir entre un 30% y un 50% del costo respecto de una cocina eléctrica convencional, debido a que el gas suele tener un precio más bajo y a que el calor se genera de manera directa en el quemador. Además, funciona con cualquier tipo de utensilio y no depende del suministro eléctrico, lo que lo vuelve útil en zonas con cortes frecuentes de luz. Sin embargo, su eficiencia térmica no es tan alta: parte del calor se pierde hacia los costados y no se transfiere completamente al recipiente. A esto se suman desventajas como la limpieza más compleja y la necesidad de mantener instalaciones seguras para evitar fugas.

El anafe a gas puede reducir entre un 30% a 50% el costo en relación a uno eléctrico Javier Picerno

La inducción, por su parte, se consolidó como una alternativa más moderna, ya que prioriza la eficiencia energética. Su funcionamiento se basa en campos electromagnéticos que calientan directamente el recipiente, sin intermediación de una llama ni de una resistencia. Esto reduce las pérdidas de calor y acelera la cocción, ya que el calentamiento es casi instantáneo. La superficie permanece relativamente fría, lo que disminuye riesgos de quemaduras y facilita la limpieza, dado que no se generan residuos quemados. También se la considera más segura porque elimina la posibilidad de fugas de gas. No obstante, requiere una instalación eléctrica adecuada y el uso de ollas compatibles, lo que puede implicar una inversión inicial mayor. Su rendimiento depende del costo de la electricidad en cada región, un factor que puede modificar la ecuación del ahorro.

El anafe (Teka) se instaló sobre mesada. Súper moderna, la campana extractora cilíndrica es de acero inoxidable. Santiago Ciuffo

En términos de uso cotidiano, la experiencia de cocción también marca diferencias. La llama del gas ofrece una lectura visual inmediata del calor, algo que muchos cocineros valoran para técnicas que requieren ajustes finos. La inducción, en cambio, compensa esa falta de referencia visual con una precisión digital que permite regular la potencia con exactitud y repetir resultados, aunque también es más fácil olvidar que está encendida. En ambos casos, la velocidad de cocción es buena, pero la inducción suele ser más rápida gracias a su transferencia directa de energía.

El ahorro, entendido como la relación entre energía consumida y calor realmente aprovechado, tiende a favorecer a la inducción por su eficiencia, aunque el gas puede resultar más económico según los precios locales y la disponibilidad del servicio. Por eso, la decisión final depende de cómo cada hogar pondera estos factores: quienes priorizan el control manual, la compatibilidad con cualquier utensilio y un costo operativo estable suelen inclinarse por el gas; quienes buscan seguridad, limpieza sencilla y eficiencia energética encuentran en la inducción una opción más alineada con esos objetivos.