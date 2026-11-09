La cultura del sauna comunitario: la tendencia desconocida que es un boom en Finlandia y crece en Europa

“La visión fue crear no solo un sauna, sino construir un espacio que se disfrute todo el año, que reúna a la comunidad en todas las estaciones y que celebre nuestra playa más allá del verano”, expresa Dom Bridges, que se inspiró en los saunas comunitarios de Reykjavik, con la ambición de evocar ese espíritu islandés en la costa de Gran Bretaña. Así fue como exportó desde Escandinavia hasta Walpole Bay la sana costumbre de congregarse en una estructura de madera, en torno al fuego, en plena naturaleza.

Obtuvo el permiso para estacionar el sauna rodante en la orilla de la ciudad de Margate, justo en frente de la piscina natural que se forma en el mar. Con la misión de juntar a los vecinos de Kent en esta costanera y templar su experiencia de zambullirse en las aguas frías de la bahía. El sueño de Dom se cumplió: el sauna se convirtió en el punto de encuentro de locales y visitantes, en esta localidad a dos horas de Londres, en el sudeste de Inglaterra. Y se erige como un oasis de relax e intercambio donde la comunidad se une.

Fue diseñado con idea de generar comunidad y conciencia ecológica @peoplecareplanetcaresauna

Así lo construyeron

La base del proyecto es considerar que el bienestar que propicia estar en la naturaleza costera debe ser accesible para todos. Por ello, la esencia del sauna rodante es prestar un servicio gratuito, también gracias a la solidaridad de la población local que dona madera y agua, y a los voluntarios, que se anotan para hacerlo funcionar: abrirlo, acondicionarlo, alimentar su fuego, recibir a los visitantes, limpiarlo y volver a cerrarlo. Así, todos los días. Y algunas noches, como las de luna llena.

El sauna se convirtió en el punto de encuentro de locales y visitantes @peoplecareplanetcaresauna

Todo empezó en 2014 con una campaña de recolección de fondos, organizada por Haeckel’s, una compañía de cosmética natural que hoy se llama People Care Planet Care y utiliza las algas de estas aguas para elaborar sus productos 100% compostables. Gracias a las donaciones lograron recaudar £30.000 para construir un Sea Bathing Machine, una tradición que también está escrita en los orígenes de los balnearios ingleses, como Margate. Fue esta morfología la que tomaron como referencia: la máquina de baño que se utilizó desde el siglo XVIII hasta principios del XX, para que los bañistas pudieran cambiarse. Básicamente, se trataba de carros de madera con techo y paredes que rodaban hasta el mar. El uso de las máquinas de baño formaba parte de la etiqueta para meterse al mar en Gran Bretaña, en tiempos georgianos y victorianos.

El sauna de madera revive esta estructura rodante que se reinserta en la playa de Margate Main Sands en 2018. Desde 2020, el sauna tiene su sede permanente en Walpole Bay, justo al lado de la piscina natural, un lugar donde los usuarios pueden disfrutar del agua fresca. El nombre de cada contribuyente fue grabado con láser en las paredes, como un testimonio de la fuerza que tiene la unión: el poder comunitario.

“Está gestionado por un equipo de voluntarios comprometidos y financiado por nosotros, con donaciones adicionales de la comunidad local”, dice Birdges.

Se construyó con £30.000 donados @peoplecareplanetcaresauna

De corazón sustentable

Fue diseñado con la vecindad y la ecología en mente. Con ese enfoque, hoy también administran las maderas que necesita para funcionar: solo utilizan leña de bosques sustentables del Reino Unido. Las cenizas las llevan al compost de Windmill Community Gardens, para ayudar a enriquecer el suelo y la producción de cultivos locales.

Entre los vecinos alimentan el fuego que se necesita para el funcionamiento del sauna @peoplecareplanetcaresauna

Cada material utilizado para su construcción fue especialmente recuperado y escogido para resistir a la sal, la erosión costera y los vientos, para garantizar la longevidad de la estructura, que es un bien comunitario. A su vez, acaba de ser actualizado para su óptima conservación.

Un ambiente para socializar y cuidar

El verdadero impacto del sauna comunal fue medido recientemente a través de un estudio. De todos los visitantes que expresaron su opinión, el 48% manifestó que tuvo un profundo efecto positivo en su vida social. Más del 68% reportó tener una experiencia maravillosa y restaurativa, en conexión con el ecosistema local. Una experiencia compartida de bienestar en la costa.

Este ritual tiene un lugar central en la cultura de países como Finlandia y Estonia @peoplecareplanetcaresauna

Tyler Halliday, que fue manager del sauna, observó que es un lugar pequeño donde pasan grandes cosas: “El sauna comunitario se constituyó como un verdadero hub, y es el único en su tipo libre de costo en el Reino Unido. Todo el público lo ama”. Al quitar la barrera de entrada -por ser gratuito- el espacio se hace accesible para todos, y favorece la integración, que acrecienta las ganas de colaborar y de cuidarlo.

Espacio Zen

Cada material utilizado para su construcción fue especialmente recuperado @peoplecareplanetcaresauna

“El contraste entre la calidez del sauna y el frío exterior te hace sentir vivo. Te re-energiza al mismo tiempo que te calma”, expresa Carolina Soto Pik, que acude al sauna hace cinco años, desde que se mudó de Londres a Margate. También fue voluntaria, por los últimos dos años, como water lady; su función es almacenar agua y traerla al sauna rodante, para tirar en las rocas calientes y así lograr vapor y el golpe de calor. La calidez de la madera, el perfume de los aceites esenciales, el fogonero ardiendo… todo contribuye a crear un clima de relajación total, una atmósfera envolvente que purifica la piel y los pensamientos. “El sauna es mi terapia. Cada persona con la que me encuentro en el sauna está de buen humor. Si hoy tenés problemas, los dejás afuera, adentro hay un ambiente zen que preservamos entre todos”, sostiene la diseñadora gráfica. Y continúa: “Es muy mágico. Se aprecia un fuerte sentido de comunidad. Gente de diferentes entornos se reúne en una caja de madera, alrededor del fuego, mientras miran el mar. Allí adentro somos todos iguales.”

Comunidad y conexión

La cultura del sauna comunitario está resonando fuerte en Europa. Funciona porque responde a la actual búsqueda de bienestar, que se conjuga con el deseo de conexión entre las personas y con la naturaleza, carencias que priman en la sociedad.

El espacio es accesible para todos @peoplecareplanetcaresauna

Este ritual tiene un lugar central en la cultura de países como Finlandia y Estonia, y se está expandiendo a sitios como Irlanda e Inglaterra. En Noruega, se observa un reflorecimiento de esta costumbre, con las propias comunidades construyendo su sauna local. También se registra un auge en Canadá y en Japón, donde fue reinterpretado como una actividad cool, como un hobby que se puso de moda. Mientras tanto, en Reino Unido, la apertura de saunas está despegando, impulsada por varios emprendedores y startups. De Cornwall a Shetland Islands, emergen saunas que se posicionan como una experiencia social. De manera que esta construcción aporta a dos necesidades cada vez más insatisfechas en la actualidad: salud y comunidad.

El estudio realizado también reportó que en 2025 la soledad es un tema global que acrecienta el apetito por el contacto social: el 75% de los participantes acordaron que el sentido de comunidad ya ni siquiera existe. Los saunas se vislumbran como nuevos espacios capaces de propiciar nuevos vínculos. Son the place to be para conocer gente de todo tipo y tener conversaciones interesantes, diálogos en un espacio íntimo y cálido que invita a la charla honesta, con personas a las que tal vez jamás te hubieras acercado. Estar todos en ropa de baño nos iguala, nos hace vulnerables. Incluso, en algunas ciudades se impuso como el lugar más elegido para citas.

“El sauna reúne, incluye. Borra las etiquetas sociales. Y alimenta el diálogo, al crear un espacio libre al que todos pueden asistir”, afirman sus creadores. Desde la empresa que lo apadrina también se refieren a los beneficios de bienestar que promueve, junto a la socialización. El sauna rodante de Margate se instituye como un santuario público. Una estructura icónica para que lo saludable también sea popular. “Quisimos crear un formato, un concepto que pueda replicarse a lo largo de la costa del Reino Unido”, concluye Dom. Y lo lograron: esta construcción de madera es el nuevo hot spot, donde los habitantes de la ciudad crean vínculos que refuerzan la pertenencia. “Ojalá viviera más cerca para poder usarlo más seguido, en mi rutina”, añoran los que lo visitan.