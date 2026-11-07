Visita de León XIV: las búsquedas de alojamiento crecieron más del 500% y los hoteles porteños tendrán una ocupación superior al 85%

La espera terminó: el papa León XIV llegará hoy a la Argentina y el fervor por su visita se hizo sentir en el sector hotelero. En las ciudades de su itinerario, la demanda de alojamiento se disparó, con tarifas de hasta $22 millones por noche en algunos de los destinos, que convivieron con una oferta muy baja.

Es más, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) estimó una ocupación hotelera superior al 85% en el ámbito metropolitano. Según explican desde la entidad, las tarifas hoteleras en la capital porteña van desde los US$180 por noche en establecimientos perimetrales o más alejados del epicentro de los actos religiosos hasta los US$400 en alojamientos en zonas aledañas a la avenida del Libertador.

La ocupación hotelera será superior al 85% en el ámbito metropolitano, según estimó la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) Ricardo Pristupluk

“Actualmente hay aproximadamente 400 establecimientos de hospedaje habilitados, esperando poder alojar visitantes en las zonas con mayor concentración, como Palermo, Recoleta y el Centro”, señalaron desde la Federación.

A su vez, desde la cadena hotelera Wyndham declararon: “Mientras algunas propiedades ya contaban con una ocupación elevada por la demanda propia del mes, otras registraron una aceleración muy marcada en las reservas luego del anuncio de la visita”.

Las zonas de Centro y Recoleta fueron las que concentraron el mayor impulso inicial de la demanda tras el anuncio. Sin embargo, desde Wyndham observaron que ese ritmo comenzó a moderarse y que las reservas mostraron también un comportamiento más estable. “La visita generó un impacto puntual en la demanda, aunque convivió con el comportamiento naturalmente fuerte que Buenos Aires presenta durante noviembre”, señalaron.

Luján y Córdoba: dos núcleos papales

Las ciudades de Luján y Córdoba no están exentas de los efectos de la visita papal. La ciudad de Córdoba, que será visitada por León XIV el martes 10 de noviembre, se consolidó como uno de los epicentros de interés de los viajeros. En concreto, según un relevamiento de Airbnb, las búsquedas en su plataforma para este destino fueron un 400% mayores que en el mismo período del año anterior.

En Luján, destino que visitará el 11 de noviembre, el aumento de las búsquedas, medido de manera interanual, fue de más del 500%

En Luján, destino que visitará el 11 de noviembre, el aumento de las búsquedas, medido de manera interanual, fue de más del 500%.

Otro detalle interesante para analizar es que muchos establecimientos no tienen reseñas, lo que podría indicar que se incorporaron recientemente a la plataforma. Incluso, algunas publicaciones mencionan explícitamente la llegada del sumo pontífice como un atractivo para los visitantes. La ubicación se convirtió en uno de los mayores diferenciales, con la cercanía a la Basílica de Nuestra Señora de Luján como la característica más solicitada y más mencionada en las publicaciones.

Claypole: una oferta prácticamente inexistente

El caso de Claypole presenta una particularidad: la oferta de alojamiento en las plataformas consultadas es extremadamente reducida.

Allí, León XIV tiene prevista una visita el 9 de noviembre por la mañana al Cottolengo Don OrioneMural del Papa León XIV Fabián Marelli

Allí, León XIV tiene prevista una visita el 9 de noviembre por la mañana al Cottolengo Don Orione, una institución que brinda alojamiento, asistencia médica, educación terapéutica y acompañamiento integral a personas con discapacidades intelectuales, físicas o múltiples severas.

Para la noche previa a la llegada del pontífice, Airbnb muestra cuatro opciones de alojamiento: una habitación compartida por US$115, un patio de una casa para la colocación de carpa por US$245 y dos casas, una con capacidad para dos huéspedes y la otra para seis que rondan los US$450 la noche.

Para la noche previa a la llegada del pontífice, Airbnb muestra solo cuatro opciones de alojamiento NICOLAS SUAREZ - AFP

Los interesados

El papa no visitará solamente la Argentina, sino que ya pasó por Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, y también irá a Perú, del 11 al 17 del mismo mes. Sin embargo, hay muchos países latinoamericanos que quedaron fuera de la gira. Es por eso que resulta interesante analizar las nacionalidades de los visitantes durante esas fechas.

“Del total de los visitantes que buscan espacios para estancias entre el 8 y el 13 en el país, el 40% son argentinos”, señala el informe de Airbnb. Les siguen los brasileños, con un 20% de las búsquedas; los estadounidenses, con un 10%; y los chilenos, con otro 10%.

Del total de los visitantes que buscan espacios para estancias entre el 8 y el 13 en el país, el 40% son argentinos, según el informe LUIS ROBAYO - AFP

Un fenómeno curioso que destaca el relevamiento es que también se registraron búsquedas de alojamiento en Uruguay por parte de argentinos para las fechas de la visita papal. Las búsquedas para quedarse en Montevideo y Paysandú durante el paso del sumo pontífice aumentaron casi un 200% en comparación con el año previo, con la ciudad de Buenos Aires como principal origen de las consultas.

Al analizar las búsquedas por tamaño de grupo, según Airbnb, predominan las escapadas colectivas sin menores, que representan el 70% de las búsquedas en la plataforma. Dentro de este total, dominan las estadías en pareja, con más del 40%, seguidas por los grupos de tres o más adultos, con el 20%. Por otro lado, los viajes en familia o con menores representan el 10% de las búsquedas.