Bombas de calor: la forma más eficiente y sustentable de disfrutar tu pileta todo el año

Los que ya lo hicieron lo saben bien: climatizar la pileta es una inversión que realmente vale la pena. En principio porque se puede disfrutar durante mucho más tiempo (incluso en los días fríos), pero también porque la experiencia de estar en el agua a una temperatura agradable se vuelve en sí más placentera. Una pileta climatizada puede incluso aumentar el valor de una propiedad.

Las bombas de calor vienen posicionándose cada vez más como “la” alternativa práctica y sustentable para la climatización de piscinas, una opción que ya es tendencia en las principales capitales del mundo y empieza ahora a ganar terreno en la Argentina.

Hablamos de equipos pensados tanto para el mercado residencial como para el comercial, incluidas superficies medianas y grandes (como clubes y hoteles) y muy especialmente en establecimientos que no tienen conexión de gas.

La serie Oasis Inverter de REHAU & Winston ofrece una alta capacidad, construcción duradera y conectividad wi-fi para control desde una app móvil.

El funcionamiento resulta tan sencillo como eficiente: la bomba capta la energía del aire exterior y la transfiere mediante un intercambiador de calor al agua que circula por el sistema de filtrado de la pileta. Solo necesita electricidad, y se integra al circuito existente de una forma muy fácil. Así, permite calentar o enfriar el agua con un rendimiento muy superior a otros sistemas: por cada kilowatt consumido, entrega hasta tres veces más de energía, lo que se traduce en un ahorro notable.

Modelos que se adaptan desde jacuzzis a grandes piscinas

Los equipos de Rehau —marca alemana líder en soluciones para el confort del hogar— y Winston —reconocida por su experiencia y compromiso en el sector– están diseñados para adaptarse a todo tipo de proyectos, desde piletas familiares y jacuzzis hasta clubes, hoteles y piscinas de gran tamaño. La serie Oasis Inverter es un ejemplo concreto: ofrece modelos capaces de climatizar volúmenes de entre 40.000 y 250.000 litros, siempre con confort, eficiencia y ahorro energético.

El cuidado del medioambiente también es parte de la propuesta. Estos equipos funcionan con refrigerantes de nueva generación como el R32, que son más ecológicos, no dañan la capa de ozono y tienen un efecto invernadero casi nulo. Al aprovechar energías renovables, ayudan a reducir emisiones y promueven un uso más responsable de los recursos naturales.

Para lograr el mejor rendimiento, la instalación requiere hacer una evaluación de la pileta y las condiciones de funcionamiento que permita elegir la capacidad adecuada según su tamaño. En cuanto al mantenimiento, es moderado y no necesita intervenciones frecuentes, lo que convierte a la bomba de calor en una opción práctica y confiable frente a otros sistemas más complejos.

Ventajas de la aerotermia

El funcionamiento de las bombas de calor se basa en la “aerotermia”, un sistema que extrae la energía térmica gratuita y renovable del aire exterior y la aprovecha para climatización. Más allá de la piscina, puede emplearse también para calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Menor costo de instalación que un sistema de aire acondicionado central.

que un sistema de aire acondicionado central. Fácil reemplazo al final de su vida útil.

al final de su vida útil. Baja cantidad de gas refrigerante en la vivienda.

en la vivienda. Uso de refrigerantes ecológicos de bajo impacto ambiental.

de bajo impacto ambiental. Hasta cuatro veces más eficiente que un sistema tradicional.

Los sistemas de bombas de calor, que cuentan con control y monitoreo remoto desde una app en smartphone o PC, pueden también emplearse para calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria. Eoneren - E+

Además de la eficiencia, las bombas de calor incorporan características para una mayor durabilidad y comodidad: compresor Inverter de alta performance, intercambiador de titanio de larga vida útil, chasis metálico resistente, sistema de autodiagnóstico, tablero con display y conectividad para control desde el smartphone, y todo con la máxima eficiencia energética: A+++.

Confort, ahorro y sustentabilidad se combinan en una tecnología que transforma la experiencia de uso de la pileta y revaloriza cualquier hogar o institución. Una inversión inteligente para disfrutar del agua sin depender del clima.

Casa Rehau es espacio para que clientes y profesionales del diseño y la construcción puedan interactuar con los productos de la marca y conocerlos de cerca.

Acercate a CASA REHAU y conocé todas las soluciones para la climatización y confort de tu casa.

Cuyo 1900, Martínez.

Avenida Rafael Núñez 3895, Córdoba

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.