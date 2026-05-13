Punto de encuentro: el nuevo espacio que ordena las partidas y los arribos en Ezeiza y Aeroparque

Viajar es uno de los grandes placeres de la vida. Cuando uno organiza una escapada quiere que todo salga bien: llegar en hora al aeropuerto, tener una agenda de actividades, que el clima acompañe y dejarse llevar por el descanso. Sin embargo, hay un lugar que genera un mix de emociones, entre alegría y estrés. Ese es el aeropuerto.

Ante este escenario, Cabify tomó una decisión para reducir el caos que muchos padecen tanto al partir como al llegar de cada viaje: sus nuevos puntos de encuentro en Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La iniciativa apunta a resolver el traslado de ida y de vuelta a las terminales áreas, evitando la incertidumbre y garantizando seguridad, previsibilidad y comodidad a sus pasajeros.

“Para nosotros, los aeropuertos no son solo puntos de llegada, sino hubs estratégicos de alta circulación que exigen soluciones de movilidad de primer nivel”, señaló Diego Céspedes, Country Manager de Cabify Argentina & Uruguay. “Con los puntos de encuentro, los pasajeros eliminan la incertidumbre de no saber dónde encontrarse con su conductor”, agregó.

Estos puntos de encuentro están señalizados, iluminados y ubicados en zonas de fácil acceso para evitar largas caminatas desde la sala de arribo. Según la compañía, la medida reduce los tiempos de encuentro y mejora las condiciones de espera tanto para el pasajero como para el conductor.

Los puntos de encuentro son espacios señalizados, iluminados y a pocos pasos de las puertas de entrada y salida.

Además, existen herramientas que mejoran exponencialmente la experiencia:

Extra Equipaje, permite solicitar vehículos con mayor capacidad de baúl para aquellos que vienen muy cargados.

Reservas. El 30% de los pasajeros reduce el estrés al reservar el auto de forma anticipada.

Precio cerrado. Ya sabés cuánto vas a pagar antes de pedirlo o reservarlo, sin variaciones durante el viaje.

Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el 2025 se movilizaron más de 33 millones de personas entre vuelos de cabotaje e internacionales, lo que representó un crecimiento interanual del 13%. Aeroparque concentró la mayor parte del tráfico, con 17,81 millones de pasajeros, mientras que Ezeiza registró 11,91 millones.

Este 2026, todos los viajeros van a poder ir y volver a las terminales de manera segura, cómodos y tranquilos de que volver a casa no sea una odisea.

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