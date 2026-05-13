Aluen. El barrio privado para mudarse ya y pagar a 15 años

En el corazón del corredor Ezeiza-Canning, una de las zonas de mayor demanda en lo que a barrios privados se refiere, Aluen se presenta como un emprendimiento en pleno funcionamiento, con infraestructura terminada y un nivel de consolidación poco frecuente en desarrollos suburbanos recientes. La propuesta combina tres elementos que hoy ordenan la decisión residencial: un producto tangible y en uso, una ubicación con conectividad directa y una financiación de largo plazo que permite proyectar patrimonio sin incertidumbre.

“A Dypsa el público general la conoce por nuestros desarrollos en Puerto Madero. Pero en los años 90 fuimos pioneros en Canning. Allí construimos casas que vendíamos con financiamiento bancario: 550 familias se mudaron a Canning, cuando Canning recién comenzaba, por nuestra iniciativa. Transformamos a Canning en una comunidad pujante”, cuenta Issel Kiperszmid, CEO de DYPSA Group. “Aluen me hace recordar aquellos inicios de Canning”, agrega.

El barrio está desarrollado sobre una laguna de gran escala y una red de espacios verdes que conviven con canchas de fútbol, tenis, pádel, playón deportivo y un SUM orientado a actividades físicas. Las calles pavimentadas, los servicios subterráneos, la red de agua y cloacas, la electricidad y la seguridad 24 horas conforman una infraestructura completa que no depende de obras futuras. Esa condición —sumada a la posibilidad de recibir una casa llave en mano en seis meses o de comprar un lote para construir a ritmo propio— define un producto para uso inmediato. Los lotes, que van de 600 a 1.400 m², permiten proyectar viviendas amplias, jardines y expansiones sin comprometer privacidad.

El catálogo de once modelos de casas sintetiza la variedad del producto: viviendas de una o dos plantas, con distribuciones funcionales, galerías con parrilla integradas al jardín y materiales contemporáneos. diseños actuales—Soleada, Serena, Esencia, Refugio, Ámbar, Horizonte, Brisa, Gema, Calma, Terra y Cielo— responde a criterios de diseño actuales, con énfasis en luz natural, integración interior–exterior y eficiencia espacial.

“El sistema constructivo que hemos incorporado, muy usual en Europa del Norte, es de casas de hormigón, con estructura de acero y paneles sándwich con aislación térmica, acústica e hidrófuga. Las cosas son sumamente sólidas y de un acabado excelente”, detalla Issel Kiperszmid.

La ubicación es otro componente central. El acceso directo desde la autopista elimina tiempos muertos y facilita la movilidad cotidiana, mientras que la cercanía con puntos estratégicos —10 minutos al Aeropuerto de Ezeiza y 35 minutos a la Ciudad de Buenos Aires— posiciona al barrio en un corredor con buena conectividad y, al mismo tiempo, con un nivel de tranquilidad difícil de replicar en zonas más densas. Esa combinación de accesibilidad y entorno natural es uno de los factores que explica la demanda por barrios ya consolidados, donde la infraestructura y el paisaje están disponibles desde el primer día.

El tercer eje es la financiación. Aluen articula entrega rápida con un esquema de pago extendido a 15 años, lo que introduce previsibilidad en un mercado donde los plazos suelen ser cortos y las condiciones, variables. La posibilidad de acceder a una vivienda terminada en seis meses y pagarla en cuotas claras transforma el proceso en una construcción patrimonial más estable. “Las casas tienen una financiación que no existe en el mercado. La posibilidad de pagarlas en hasta 15 años permite que quienes tienen una propiedad y cuentan con el anticipo, pueden alquilar su departamento o su casa y con ello pagar una parte sustancial de las cuotas. Una gran manera de capitalizarse”, afirma Kiperszmid.

En un contexto donde muchos desarrollos dependen de etapas por completar, Aluen se posiciona como un barrio en funcionamiento, con infraestructura activa, viviendas disponibles y un esquema financiero que permite proyectar a largo plazo.

Para más información sobre ALUEN, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 1123687055

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.