La desarrolladora Global Investments negocia con los vecinos la posibilidad de hacerse cargo de Lagoon Pilar, que había iniciado Monarca

Carla Quiroga 13 de marzo de 2020

La crisis del sector inmobiliario no da tregua y algunos de los proyectos que se anunciaron con bombos y platillos en los últimos años están en la cuerda floja. Por caso, Lagoon Pilar, el emprendimiento de $700 millones de inversión, famoso por ser el primero que sumó una laguna cristalina de 3,5 hectáreas, es uno de los afectados. Las unidades por las que los propietarios pagaron US$3200 por metro cuadrado, hoy se están revendiendo en US$2000.

Para evitar un mayor desposicionamiento del emprendimiento, Monarca, el grupo que originariamente lo desarrolló está dando un paso al costado. La posta la tomaría Hernán Nucífora, creador de Global Investments, quien se haría cargo del destino del mismo, previa negociación con los vecinos. El desarrollador se encuentra en conversaciones para lograr la viabilidad del emprendimiento de 29 hectáreas que se inició en diciembre 2013.

Hoy el proyecto tiene 280 departamentos entregados. Además de otros 140 lotes. Los compradores más afectados fueron quienes invirtieron en alguno de los 60 departamentos ubicados en los dos edificios -que están 100 por ciento vendidos- que se encuentran en plena construcción, cuya entrega estaba prevista en 12 meses. También quienes habían comprado unidades ubicadas en los otros seis edificios proyectados. En este caso el 60 por ciento de los 180 departamentos estaban colocados y si bien ya habían arrancado con el pago de las cuotas, aún no vieron ni un ladrillo.

El plan inicial de Nucífora es retomar el masterplan y diseñar la ingeniería financiera para reflotar el emprendimiento. En principio avanzar en la construcción de los ocho edificios pendientes y en las obras de infraestructura prometidas.

La apuesta implicaría US$15 millones de inversión, de los cuales US$9 millones lo aportarían los propietarios a través de cuotas adicionales. Por ejemplo, quienes son dueños de las unidades y lotes entregados pagarían US$5000 financiados en dos años, mientras que quienes compraron en las que están en construcción -con entrega prevista en 12 meses- deberán desembolsar US$25.000 y los que adquirieron unidades en los edificios que aún no arrancaron, US$29.500. "Es la forma que encontramos para lograr que el proyecto esté en el lugar donde tiene que estar, El objetivo es ponerlo en valor. Es un proyecto único", reconoce Nucífora, el desarrollador que hace diez años fundó su propia empresa. Hoy tiene siete proyectos en construcción que suman US$90 millones en ventas de unidades, y lleva entregados otros ocho edificios, entre ellas, la emblemática torre Cardon en Tigre. "No estoy comprando el emprendimiento", aclara el empresario, quien en un futuro cercano no descarta la posibilidad de desarrollar un macrolote dentro de Lagoon Pilar, lo que le daría una mayor envergadura al emprendimiento.