La regla de Texas sobre las decoraciones navideñas en algunos espacios que impacta en los residentes

De cara a la llegada de Navidad, muchos residentes de Texas ya planean colocar decoraciones relacionadas con la celebración en sus casas. Por lo tanto, es importante saber cuáles son las restricciones y reglas que los propietarios deben respetar para evitar problemas.

Qué está permitido y qué no en la decoración de Navidad

La Senate Bill 581 (SB 581) se aprobó en 2021 y retiró algunas prohibiciones que tenían los residentes con respecto a las demostraciones religiosas en general. Concretamente, la norma estableció nuevas regulaciones para la relación entre los dueños de las casas y las asociaciones de propietarios (HOA, por sus siglas en inglés).

Las reglas sobre las decoraciones responden a una ley de Texas firmada por Greg Abbott en 2021 Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

En general, los residentes de Texas pueden colocar decoraciones navideñas y cualquier expresión religiosa, siempre y cuando no incurra en una de las siguientes infracciones:

Amenaza la salud o seguridad pública .

. Viola alguna ley existente.

existente. Puede ser ofensiva para un transeúnte por razones fuera de su contenido religioso.

para un transeúnte por razones fuera de su contenido religioso. Está en una propiedad común o mantenida por una HOA.

o mantenida por una HOA. Interfiere con alguna construcción, control de tráfico, hidrante u otra obra o servicio público.

Siempre y cuando el residente no viole ninguna de estas restricciones y se adecúe a las reglas de tamaño que establece la ley, podrá colocar su decoración navideña. En caso de estar en falta, una HOA podrá solicitar que se remueva cualquier adorno.

Aunque afecta a la decoración por Navidad, la ley de Texas engloba a cualquier expresión religiosa Unsplash

La ley SB 581 de Texas quitó prohibiciones a las decoraciones religiosas

Más allá de las restricciones mencionadas, la norma amplió posibilidades y medidas máximas que restringían la posibilidad de realizar cualquier expresión religiosa en el exterior de las propiedades. Algunos de los cambios más relevantes de la ley de Texas fueron:

Se quitó la limitación de que la decoración solo podía exhibirse en las entradas de las casas. La regla actual dice que puede colocarse en cualquier parte de la propiedad .

. Eliminación del tamaño máximo habilitado , que antes no autorizaba objetos mayores a 25 pulgadas cuadradas (160 cm cuadrados).

, que antes no autorizaba objetos mayores a 25 pulgadas cuadradas (160 cm cuadrados). Las HOA ya no pueden retirar o pedir cambios sobre una expresión religiosa, a menos que se cometa alguna de las posibles faltas ya mencionadas.

Concretamente, para este último punto la ley logró la derogación de las secciones 202.018(c) y (d) del Código de Propiedad. Además, también se modificaron las 202.018(b) y 202.018(a).

Los residentes de Texas deben conocer los alcances de la ley antes de colocar la decoración navideña

La última enumerada implica que las HOA no pueden establecer reglamentos previos que prohíban la exhibición de artículos religiosos. Para que esta libertad se mantenga, las decoraciones o muestras deben ser por creencias genuinas del propietario y tienen que adecuarse a los términos de la ley.

Los consejos para no tener problemas con la decoración navideña en Texas

A partir del marco que establece la normativa vigente, el estudio legal Silberman Law Firm recomienda como consejo clave tener una buena relación con las asociaciones de propietarios.

Más allá de los derechos que provee la ley de Texas para cada residente sobre la decoración de su casa, mantener un buen vínculo con las HOA y charlar sobre el tema puede evitar conflictos a futuro.