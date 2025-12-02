El gigantesco castillo texano de US$11,7 millones, construido por una dinastía del béisbol, que será subastado en diciembre

Un enorme castillo estilo francés, a las afueras del centro de Fort Worth, se subastará en diciembre. El palacio se construyó para una de las grandes figuras del béisbol en el estado de Texas y llama la atención del público en general, no solo por su estética sino por la historia que sus muros resguardan.

Así es el castillo en Texas que será subastado y su relación con el béisbol

El icónico castillo se ubica en 9553 Bella Terra Dr., y ocupa una posición exclusiva en la cima de una colina dentro de Montserrat, uno de los enclaves más prestigiosos de West Fort Worth.

El lujoso techo abovedado se encuentra encima del jacuzzi (FullPackageMedia)

La casa de más de 19 mil pies cuadrados (1800 metros cuadrados) se construyó en 2006 para Bob R. Simpson, copropietario de los Texas Rangers, informó Chron.

La finca cuenta con el diseño de Jimmy Lambert y presume de una estética digna de un castillo, con torres e interiores de piedra dignos de la realeza. En el interior, el castillo luce una entrada imponente con una amplia escalera, pisos de piedra pulida y arcos detallados.

Presenta grandes salones de doble altura y chimeneas. La propiedad incluye siete dormitorios, 13 baños completos y cinco medios baños, además de varias cocinas con encimeras de piedra, electrodomésticos de calidad comercial y gabinetes de madera, destacó Fort Worth Star-Telegram.

La mansión cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre (FullPackageMedia)

Las suites incluyen baños estilo spa y acabados personalizados, techos ornamentados, ventanas ojivales y detalles dorados. Incluso hay un jacuzzi interior en un espacio abovedado, que remite a la estructura de una capilla, perfecto para relajarse.

Entre las comodidades adicionales se incluyen un cine privado, una bodega climatizada, una oficina privada y una suite principal con acceso en ascensor. En el exterior, la finca se cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, una cancha deportiva profesional, un estanque privado y jardines paisajísticos, consignó Chron.

La finca está “construida al estilo europeo, con arquitectura clásica y una calidad de construcción excepcional. Cuenta con detalles de piedra, vigas y áreas talladas a mano por toda la propiedad”, dijo Michael Hershenberg del Grupo Hershenberg en Real Brokerage, quien tiene la propiedad en venta con su colega Ricardo Valderrama, consignó Mansion Global.

El castillo está a la venta por US$11,75 millones, desde el 3 de diciembre hasta el 18 de diciembre (FullPackageMedia)

La historia del castillo de los Texas Rangers

Bob R. Simpson, copropietario del equipo Texas Rangers, encargó la mansión hace casi dos décadas como parte de su visión de una residencia única que fusionara el diseño europeo clásico con la artesanía de Texas. El proyecto requirió años de construcción, lo que convirtió la propiedad en una de las casas más distintivas de la zona, según Fort Worth Star-Telegram.

Una vez finalizada la obra, Simpson y su esposa ampliaron la propiedad y compraron el lote de al lado para añadir una suite principal y una piscina cubierta con spa. Los Simpson vendieron la propiedad en 2021, pero aún es una de las construcciones de lujo más populares de la ciudad.

El castillo tiene una cancha de deportes, una sala de vinos, un teatro, un gimnasio, habitaciones exclusivas para invitados y una suite principal con acceso en ascensor (FullPackageMedia)

Cuándo será subastada y en qué precio comienza

Concierge Auctions se encarga de la subasta, que comienza el 3 de diciembre y cierra el 18 de diciembre. La casa se cotizó por US$11.75 millones, y se espera que la puja comience entre US$4 millones y US$6,5 millones, señaló WFAA.

“Recibimos comentarios iniciales y los compradores han respondido bien”, dijo Hershenberg. En particular, a los compradores les atrae “la piscina cubierta, las comodidades y el exterior. Y poder caminar desde el dormitorio principal directamente a la piscina cubierta es un verdadero lujo. Lo consideran único y diferente a cualquier propiedad en la zona” indicó en Mansion Global.

Este castillo no es el único en venta en Fort Worth, pero destaca por su tamaño y su artesanía. Con sus interiores detallados, amplias comodidades, vistas a la cima de la colina y el creciente reconocimiento de la zona gracias a producciones de Taylor Sheridan como la serie Landman (Paramount), llaman la atención tanto de compradores locales como de visitantes de fuera de la región.