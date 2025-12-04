Así está la tabla de precios de la construcción en diciembre 2025

Luego de un año en que los costos de construcción aumentaron fuertemente, muchos se preguntan cuánto cuesta levantar un inmueble hoy.

Efectivamente, el panorama actual para los desarrolladores inmobiliarios es complejo, ya que la rentabilidad se ubica en números rojos. La cuestión es que, el costo de construcción en dólares subió fuertemente a fines de 2023 e inicios del 2024, continuó así en 2025 pero en octubre se revirtió aunque duró poco porque en noviembre volvió a subir.

En pesos, la suba de noviembre fue del 1,6% respecto al mes anterior, de acuerdo al índice de costo de construcción que releva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC). Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 2,1% en materiales, 1,3% en mano de obra y 1,6% en gastos generales.

Mientras que en dólares el costo de construcción subió un 4,7% en noviembre, según Zonaprop en base a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), y se ubica un 105% por encima del nivel de octubre de 2023, cuando se realizaron las elecciones presidenciales. Construir hoy cuesta tres veces más de lo que costaba en 2020 -el mínimo de la serie-.

En cifras más concretas, el metro cuadrado vendible de los inmuebles usados se ubicaba en US$2214 en CABA en noviembre, según Zonaprop, mientras que el metro cuadrado de oferta de los inmuebles en construcción (en pozo) promedia los US$3032/m². Esta situación complica la renta de los desarrolladores, ya que, en ocasiones deben vender más barato de lo que les cuesta construir, porque el público no convalida sus precios. Otra alternativa es esperar a que se termine el stock de usados, para que la demanda convalide el valor del pozo.

En dólares el costo de construcción medido en moneda estadounidense subió un 4,7% en noviembre Gentileza Florencia Blanco

Los precios más buscados

El portal especializado Mi Obra, que combina datos del sector con tecnología, releva los precios promedio de la construcción día a día, de los materiales más consultados por los usuarios.

Explica que los valores de los materiales pueden variar considerablemente debido a varios factores. En primer lugar, por la inflación, que en la Argentina, las tasas de inflación afectan directamente los costos de producción y distribución, generando ajustes frecuentes. También la demanda, ya que, durante la temporada alta de construcción, los precios tienden a aumentar debido a la mayor demanda de materiales clave como cemento y ladrillos. Por último, aluden a la disponibilidad, ya que la oferta limitada de ciertos materiales puede influir en su precio, especialmente durante periodos de alta actividad constructiva.

De acuerdo a un relevamiento realizado en el portal Mi Obra y en Mercado Libre, estos son los precios actuales de los siguientes materiales: