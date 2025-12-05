Salió en venta la casa de Palermo Hollywood, famosa por la serie de HBO con Joaquín Furriel

La casa impone su personalidad desde el primer vistazo: vitrales Tudor que filtran la luz, arañas de bronce que sobrevivieron casi un siglo y una arquitectura que combina silencio, peso histórico y una estética que parece hecha para el suspenso. Esa atmósfera fue clave para que esta casona de Belgrano se convirtiera en una de las locaciones elegidas para la serie El jardín de bronce.

La primera temporada de la serie de HBO "El jardín de bronce" se emitió en 2017

La producción, basada en la novela de Gustavo Malajovich y protagonizada por Joaquín Furriel, se transformó en uno de los thrillers locales más vistos desde su estreno en 2017.

La historia gira en torno a Fabián Danubio, un arquitecto cuya hija desaparece sin explicación. Desesperado por comprender qué pasó, inicia una búsqueda obsesiva que lo enfrenta a pistas falsas, silencios incomprensibles y una Buenos Aires reconstruida como laberinto emocional. El tono oscuro, la precisión narrativa y el enfoque policial llamaron a una segunda y tercera temporada.

La producción es protagonizada por Joaquín Furriel

El proyecto nació de la voluntad de HBO Latin America y Pol-Ka de producir una serie local con estándares internacionales: mucho rodaje en exteriores, locaciones reales y una atmósfera decidida a escapar del formato clásico. Por eso, desde el inicio, la elección de espacios fue central: la producción buscaba residencias con carácter propio, ambientes amplios, detalles de época y texturas que el guion pudiera aprovechar en escenas clave.

Escena grabada en el salón principal de la casa

La casa elegida

Una residencia ubicada en la esquina de Matienzo y Ciudad de la Paz, fue la elegida para ser uno de los escenarios de la serie. La casona, donde se filmó por tres días, hoy vuelve a escena por un motivo distinto: está en venta con un valor que ronda los US$3200/m² y conserva los elementos que deslumbraron al equipo de producción.

Según explica Martín Pinus, fundador de Martín Pinus Real Estate, la casa tiene un recorrido propio que antecede a su fama televisiva. Fue vivienda particular, estudio profesional, centro de rehabilitación y, más recientemente, hotel boutique. También apareció en publicidades, películas y otras series antes y después de esta filmación. “La propiedad permite la refuncionalización, como muestra su historia, y eso le da un gran atractivo, que puede generar el interés de sus futuros dueños”, señala Pinus.

Las escaleras, muebles y pisos de madera prueban su antiguedad

La madera también está presente en el salón comedor

Las aberturas añejas son parte del estilo

Sin embargo, la propiedad sorprendió al equipo por su estado de conservación y por la facilidad para transformarse en set sin perder autenticidad otorgada por los elementos originales:

Boiserie en ambientes principales

en ambientes principales Grandes ventanales con vidrio partido y carpinterías originales

Puertas de madera y vidrio que articulan los espacios sociales

que articulan los espacios sociales Vitrales Tudor con rombos celestes y transparentes en el subsuelo

con rombos celestes y transparentes en el subsuelo Arañas de bronce inglesas y holandesas suspendidas de techos altos

suspendidas de techos altos Pisos de pinotea que siguen intactos

que siguen intactos Muebles estilo Chippendale que completan la estética interior

La cocina de la propiedad con su madera original

Los pisos de pinotea que siguen intactos

En la casa hay un sótano

Aunque muchas propiedades que pasaron por la ficción suelen generar un “efecto premium”, en este caso el inmobiliario descarta esa posibilidad: el precio no cambia por su antecedente audiovisual.“La casa está tasada por su valor como inmueble; no hay un plus por aparecer en películas o series”, aclara Martín Pinus. “Lo que se pone en valor es su solidez, antigüedad, categoría, estado general, sus ambientes, luminosidad y, por supuesto, la ubicación”, afirma.

Aun así, el dato cinematográfico siempre aparece en las visitas. “Es una referencia anecdótica para contar a los clientes. Hace a una historia interesante del lugar. Siempre nos gusta tener algo más para contar”, agrega.

Del guión al timbre

El detrás de escena de la segunda temporada de "El jardín de brnce" HBO

La elección de una locación para televisión o cine combina referencias visuales, necesidades narrativas y la mirada del director de arte. En este caso, la casa encajó de inmediato en el registro estético de El jardín de bronce por su arquitectura de época y la facilidad para adaptarse a distintas escenas.

Las producciones audiovisuales buscan ambientes amplios, buena luz natural, circulación fluida y elementos originales que aporten textura en cámara. Belgrano —con sus casonas antiguas, PHs reciclados y edificios modernos— no sorprende al ser un barrio considerado para rodajes.

En esta propiedad, los ambientes subdivididos, los ventanales, la secuencia de pasillos, las escaleras y la calidez de la madera fueron determinantes. Y ese carácter quedó registrado en varios episodios de la serie.

Si bien la aparición en pantalla sumó visibilidad, Pinus señala que el interés por la casa se explica por su estilo y su potencial de uso más que por el efecto HBO. “La demanda tiene que ver con que se trata de una residencia de categoría de la época dorada, de gran versatilidad en su interior para albergar desde una familia hasta empresas o personas que buscan darle un perfil comercial, turístico o gastronómico”, agrega.

El antecedente audiovisual funciona más como un rasgo distintivo que como un motor principal de consultas. Aun así, tras el rodaje hubo nuevos llamados de productoras que buscaban repetir la experiencia.