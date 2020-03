California: por coronavirus aíslan en resorts de lujo a pasajeros de un crucero

Desde resorts de lujo hasta casas rodantes: los espacios enfrentan a los desafíos que plantea el avance de la pandemia; los casos

Nate Breg 21 de marzo de 2020

Una tarde a principios de marzo, una camioneta blanca se estacionó en el estacionamiento de un motel EconoLodge en la ciudad de Kent, Washington, justo al Sur de Seattle. Un trabajador extendió un largo rodillo y comenzó a pintar de negro el letrero del motel. Ya no es un motel, el edificio estaba comenzando una nueva vida como una instalación de cuarentena para las personas que han estado expuestas al coronavirus y la enfermedad que causa, COVID-19 .

El motel de 84 habitaciones, que había estado en el mercado durante aproximadamente un mes, fue comprado por US$4 millones unos días antes. Los funcionarios del condado de King lo habían adquirido para ayudar a lidiar con lo que se había convertido en la mayor concentración de casos de COVID-19 en el país. Una declaración de la oficina del ejecutivo del condado de King, Dow Constantine, dijo que el motel era "el único sitio en el mercado" que cumplía con los requisitos físicos para contener la enfermedad de manera segura. Todas sus habitaciones tienen pisos de superficie dura que se limpian fácilmente, se puede acceder de forma individual sin ingresar a un pasillo cerrado y están equipadas con su propio equipo de HVAC que no comparte el flujo de aire con otras habitaciones. Para mantener a las personas infectadas separadas y tratables sin ocupar un valioso espacio hospitalario, el motel ofreció una solución.

King County está lejos de estar solo en la necesidad de adaptar espacios para responder a los desafíos que presenta este coronavirus. En otros puntos críticos de los Estados Unidos, los pacientes y las personas que han estado expuestas están siendo tratados en bases militares y otras instalaciones estatales, pero esto podría expandirse pronto. Mike Cook, socio de Innova Group, una consultora de planificación de atención médica, dice que los hoteles, moteles y dormitorios escolares vacantes son buenos espacios para candidatos. "Las habitaciones privadas con baños son las prioridades número uno y número dos", dice. Los espacios también necesitan superficies fáciles de limpiar, ventilación que no propague aerosoles contagiosos y, con fines psicosociales, acceso a televisión o Internet para mantener entretenidas u ocupadas a las personas.

Más espacios de cuarentena pueden activarse pronto. El 12 de marzo, el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva que faculta a la Agencia de Salud y Servicios Humanos del estado y a la Oficina de Servicios de Emergencia para identificar y potencialmente comandar hoteles, residencias temporales e instalaciones médicas que serían adecuadas para la cuarentena COVID-19, aislamiento y tratamiento. Algunos ya han sido llamados a la acción. Los pasajeros de un crucero que informaron una docena de casos de infección se encuentran actualmente recluidos de forma aislada en el hotel Asilomar y en el recinto de conferencias en el condado de Monterey. Con habitaciones diseñadas por la famosa arquitecta de California, Julia Morgan, que cuestan más de US$200 por noche, es una zona de contención aparentemente elegante, pero también es una instalación de propiedad pública dentro del departamento de Parques del Estado de California. Mientras alberga pasajeros del barco, todas las operaciones regulares en Asilomar se han suspendido hasta el 13 de abril, y se ofrecen reembolsos a los huéspedes afectados. Otros del barco han sido enviados a cuarentena durante 14 días en un hotel de propiedad privada en San Carlos , a medio camino entre San Francisco y San José.

Es probable que otros espacios no tradicionales se utilicen para la cuarentena y el tratamiento, según Juliet Rogers, presidenta de Blue Cottage de CannonDesign, una firma global de arquitectura con una gran cartera de servicios de salud. Rogers, quien tiene un doctorado en salud pública y años de experiencia trabajando con centros médicos académicos, dice que los hospitales de todo el país están comenzando a pensar fuera de sus campus. A medida que aumenta el número de personas afectadas, los funcionarios de salud deberían comenzar a considerar una gama más amplia de alternativas, argumenta. Y esto no solo se limita a las cuarentenas. En una publicación reciente en su página de LinkedIn , Rogers sugirió que los hospitales creen nuevas instalaciones de evaluación y tratamiento, como autoservicios de comida rápida donde las personas puedan ser evaluadas sin tener que abandonar sus automóviles . Un comentarista recomendó el uso de tiendas vacías en centros comerciales para la detección de pacientes. Otro propuso convertir las grandes tiendas vacías en instalaciones médicas ad hoc. Algunos lugares ya están comenzando a actuar. En Seattle, los esfuerzos para salvaguardar a la población vulnerable de personas sin hogar de la ciudad han acelerado los planes para una pequeña aldea de 26 unidades en el Distrito Central, y se espera su ocupación a finales de este mes. Y en San Francisco, otra ciudad con una población considerable de personas sin hogar en riesgo de infección, las autoridades están instalando alrededor de 30 vehículos recreativos para que sirvan como viviendas de aislamiento para las personas expuestas al virus que no necesitan ser hospitalizadas.