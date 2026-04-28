Casa Las Heras: una oportunidad que combina historia, arquitectura y renta en el corazón de Recoleta

En una de las zonas con mayor demanda tanto para consumidores finales como para inversores que buscan una renta sólida, nace Casa Las Heras, un proyecto que combina la arquitectura con la historia en una ubicación estratégica.

Ubicado en Av. Las Heras 2191, en pleno Recoleta, el desarrollo se inserta en uno de los corredores más consolidados de Buenos Aires. Plazas emblemáticas, universidades, centros de salud, museos, una amplia oferta gastronómica y una conectividad privilegiada —con cercanía a subtes y principales avenidas— configuran un entorno que sostiene una demanda constante durante todo el año. A esto se suma un factor de revalorización muy relevante: el proyecto se encuentra a metros del ex Buenos Aires Design, actualmente en proceso de relanzamiento tras una intervención integral por parte del grupo OH, que este año reabrirá sus puertas.

“La ubicación de Casa Las Heras es clave tanto por su conectividad como por su posicionamiento dentro de la ciudad”, explica Nahuel Achával, Coordinador General de Emprendimientos de Toribio Achával.

En este contexto, el proyecto propone un producto eficiente, versátil y alineado con lo que hoy busca el mercado. Unidades funcionales, pensadas tanto para renta como para propietarios que buscan vivir en uno de los barrios más consolidados de Buenos Aires, con tipologías que van desde monoambientes hasta dúplex con doble altura, algunas con terrazas propias y configuraciones que permiten adaptarse a distintas necesidades.

La arquitectura del proyecto está a cargo del reconocido estudio Mike Maccormack y Asociados, responsables de obras emblemáticas como Fórum Puerto Madero, Los Molinos Building, el Faena Arts Center y el Mercado de los Carruajes. Este respaldo aporta un estándar de diseño y calidad que potencia el posicionamiento del desarrollo.

El diferencial aparece en la puesta en valor de la fachada original, que se integra a un edificio moderno, funcional y contemporáneo. Esta combinación no solo aporta identidad, sino que permite generar productos únicos dentro de la zona. La coexistencia entre lo patrimonial y lo moderno no es solo estética: es una decisión estratégica que impacta directamente en la valorización del activo.

El atractivo para invertir en esta etapa de lanzamiento es claro. Recoleta concentra tres grandes motores de demanda: turismo internacional, turismo interno y alquiler residencial tradicional. A esto se suma el uso apto profesional, que amplía aún más las alternativas. “Es un producto diferente, dinámico, líquido y con múltiples salidas al mercado”, señala Achával.

Los valores parten desde USD 126.000, con un anticipo del 30% y financiación en pesos ajustada por CAC a 30 meses, lo que permite ingresar en una etapa temprana del desarrollo y capturar la valorización del proyecto hacia su entrega. En este tipo de productos, la combinación entre renta y apreciación de capital genera retornos muy atractivos tanto en alquiler temporario como tradicional.

“Las ventas vienen muy bien. Es un proyecto que lanzamos recientemente al mercado y tuvo una aceptación muy alta desde el primer día”, comenta Achával.

Con una combinación de ubicación premium, demanda sostenida, calidad de producto y un contexto de revalorización urbana, Casa Las Heras se posiciona como una oportunidad concreta en el mercado actual. “Los tickets son accesibles, las unidades son eficientes y la zona tiene una demanda aspiracional constante. Hoy hay una oportunidad clara de negocio tanto para inversores como para usuarios finales”, concluye Achával.

Para más información sobre Casa Las Heras, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491122680002

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