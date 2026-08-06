Casas sustentables: cuánto cuesta construir con paneles solares en Argentina

Las viviendas más eficientes y respetuosas con el ambiente pasaron de ser una tendencia futurista para convertirse en una realidad concreta que, por un lado, ahorra energía y, por el otro, acompañan la idea de cuidar mejor el planeta que habitamos. Por eso, cada vez más familias evalúan incorporar paneles solares a sus proyectos de construcción o remodelación. Claro que la primera pregunta es: ¿cuánto sale?

El primer punto para considerar es que hablar de “casa sustentable” implica mucho más que instalar paneles. Incluye decisiones sobre materiales, orientación, aislamiento térmico, sistemas de calefacción eficientes y, en algunos casos, recolección de agua de lluvia o tratamiento de residuos. Pero es cierto que la energía solar suele ser el corazón del proyecto, porque permite reducir de manera significativa la dependencia de la red eléctrica y, en ciertos casos, alcanzar la autosuficiencia energética.

Una “casa sustentable” implica mucho más que instalar paneles solares Freepik

El costo de un sistema fotovoltaico varía según la potencia instalada, la calidad de los componentes y si se busca un esquema conectado a la red (on-grid) o uno autónomo (off-grid). Para una vivienda promedio, un sistema básico de entre 1,5 y 3 kW —suficiente para abastecer iluminación, electrodomésticos de bajo consumo y parte del uso diario— ronda valores que se ubican entre los US$2000 y US$4500. Este rango incluye paneles, inversor, estructura de montaje y la instalación profesional. Si el objetivo es cubrir prácticamente todo el consumo eléctrico de una casa de tres ambientes, la potencia necesaria suele escalar a 5 kW o más, lo que eleva la inversión a US$6000 a US$10.000.

El escenario cambia cuando se incorporan baterías, un componente clave para quienes viven en zonas rurales o buscan independencia total de la red. Las baterías de litio, más duraderas y eficientes que las tradicionales de plomo, pueden duplicar el costo del sistema. Un banco de almacenamiento capaz de sostener el consumo nocturno de una vivienda estándar se ubica entre US$3000 y US$7000, dependiendo de la capacidad y la marca. Por eso, muchos usuarios optan por sistemas híbridos: conectados a la red, pero con baterías de respaldo para cortes o picos de demanda.

Los paneles solares caseros requieren una inversión inicial considerable, pero son una alternativa atractiva a la hora de reducir lo que pagamos cada mes por la electricidad, y la inversión se recupera gracias a la vida útil de los paneles Gentileza Ariel Mesch

A estos valores se suma el costo de construcción sustentable en sí. Materiales como ladrillos termoeficientes, aislaciones de celulosa o lana de vidrio de alta densidad, carpinterías con doble vidrio hermético y techos verdes pueden incrementar el presupuesto inicial entre un 10% y un 25% respecto de una obra tradicional. Sin embargo, los especialistas coinciden en que ese sobrecosto se amortiza en pocos años gracias al ahorro energético y al mayor confort térmico, que reduce la necesidad de calefacción y aire acondicionado.

Más beneficios

Otro factor relevante es la normativa. La Ley de Generación Distribuida, vigente en varias provincias, permite inyectar energía solar a la red y recibir créditos en la factura eléctrica. Aunque su implementación es desigual, en los distritos donde funciona correctamente puede reducir aún más los tiempos de recuperación de la inversión. Además, algunas provincias ofrecen incentivos o líneas de financiamiento para proyectos sustentables, aunque su disponibilidad varía según el contexto económico.

Construir una casa sustentable con paneles solares implica pensar en una inversión inicial de entre US$15.000 y US$30.000 Fotografía Ilustrativa

En términos prácticos, construir una casa sustentable con paneles solares en Argentina implica pensar en una inversión inicial que, para una vivienda de tamaño medio, puede oscilar entre US$15.000 y US$30.000 si se consideran tanto la obra eficiente como el sistema fotovoltaico completo. El número puede parecer elevado, pero quienes ya adoptaron estas tecnologías destacan que el ahorro mensual, la estabilidad frente a aumentos tarifarios y la mejora en la calidad de vida justifican el desembolso.