Quienes pasen por Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, en Bajo Belgrano, se encuentran con una postal difícil de ignorar: una manzana completa de casi 10.000 m² detrás de un enorme cerco de obra. Las antenas que todavía ocupan parte del predio serán retiradas y el terreno empezará a prepararse para una de las apuestas residenciales más ambiciosas de la zona.

Allí se levantará el nuevo proyecto de Argencons, la desarrolladora fundada por Miguel Camps, el segundo en la zona -luego de Quartier Bajo Belgrano que ya está en etapa avanzada- y la primera gran apuesta junto a Eduardo Costantini, luego de que Consultatio adquiriera el 51% de la compañía en 2025.

El terreno, que estaba bajo jurisdicción de la Policía Federal Argentina (PFA) -se realizaban las verificaciones técnicas-, fue subastado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en diciembre de 2025 con una base de US$21,3 millones. Sobre el final quedaron tres oferentes y la pelea se estiró hasta que la empresa dueña de la marca Quartier cerró la compra por US$46.568.000.

El render muestra verde y un edificio moderno

La postal de Bajo Belgrano cambió en pocos años: una zona que durante décadas conservó una vida de barrio apartado dentro de Buenos Aires atraviesa uno de los mayores procesos de transformación inmobiliaria de su historia con algunos de los proyectos residenciales más ambiciosos de la ciudad.

El área delimitada por La Pampa, Avenida del Libertador, Monroe y Figueroa Alcorta vive una paradoja: nunca hubo tanta obra nueva y, sin embargo, muchas de esas grúas podrían ser las últimas.

Y el cambio del nuevo desarrollo es significante: históricamente la desarrolladora se identificó con complejos residenciales de cierta escala y una gran cantidad de unidades, en este caso en un terreno de casi 10.000 m², serán apenas 90 residencias. “Este va a ser el Quartier de más nivel de nuestra historia”, anticipa Carlos Spina, socio y director de Argencons, quien agrega que “estamos muy contentos de trabajar de manera conjunta con Costantini. Está muy satisfecho con el proyecto”.

El terreno donde se construirá el emprendimiento tiene 10.000 m2

Así será el proyecto de Belgrano Chico

Según explica Spina, el predio es aproximadamente 60% más grande que el mayor terreno utilizado por los otros desarrollos de escala que actualmente avanzan en el área. Pero ese tamaño no se utilizará para multiplicar la cantidad de departamentos. Todo lo contrario.

“Son unidades mucho más grandes de lo que solía ser un Quartier, pero es también el tipo de producto que se está lanzando hoy en esta zona”, explica Spina.

El emprendimiento tendrá unidades de tres y cuatro dormitorios, penthouses y apenas tres casas, con superficies que partirán de aproximadamente 250 m² y llegarán hasta los 500 m². Serán unidades pasantes, con ambientes orientados tanto hacia la calle como hacia el pulmón verde central de 2500 m² y estará diseñado por el estudio de paisajismo Bulla.

Las unidades van desde los 250 m² y llegarán hasta los 500 m²

El valor de lanzamiento parte de alrededor de US$5500 por metro cuadrado, aunque el ticket final dependerá de la ubicación y características de cada residencia.

Las unidades de tres dormitorios costarán entre US$1,5 millones y US$2.000.000. Las de cuatro dormitorios rondarán entre US$2.000.000 y US$2,5 millones, mientras que los penthouses se ubicarán entre US$2,5 millones y US$3.000.000. Las tres casas también tendrán tickets cercanos a US$3.000.000.

“Entre una unidad y otra habrá una distancia interior que es prácticamente el doble de la que muchas veces existe entre dos edificios ubicados en veredas enfrentadas. Eso genera mucha intimidad”, señala Spina. La altura seguirá, en cambio, el lenguaje que se impone en la zona: planta baja y cinco pisos.

Durante 2027, la compañía prevé avanzar simultáneamente con la comercialización, el registro de los planos y las licitaciones de la obra. Si se cumplen los plazos actuales, la construcción comenzaría durante el último trimestre de 2027.

“Somos muy fieles a nuestro modelo: todo a Código, los metros son los que surgen de la agrimensura y buscamos comercializar antes de empezar. Obra que empieza, obra que terminamos”, afirma Spina.

La enorme superficie del terreno también permitirá concentrar una cantidad de amenities poco habitual para un desarrollo con solo 90 propietarios. El proyecto contará con cuatro piscinas exteriores conectadas entre sí, gimnasio, espacio de pilates, coworking, kids club, teens club y SUM. También incorporará servicios menos tradicionales, como lavadero de autos y minimarket, que estarán ubicados junto con buena parte de los espacios comunes en el nivel del subsuelo.

“Estamos hablando de habitar lo irrepetible. Todos los terrenos son únicos, pero en este barrio en particular los grandes predios prácticamente no existen más”, sostiene Spina.

La construcción comenzaría durante el último trimestre de 2027

La frase remite a una característica que se volvió central en Bajo Belgrano: la escasez de tierra de escala. Los cambios normativos de los últimos años limitaron la posibilidad de unificar parcelas para crear nuevos grandes lotes, por lo que predios de una manzana completa se transformaron en piezas excepcionales del mercado.

El nuevo eje premium

La fachada principal del edificio estará sobre Echeverría, una calle que empezó a concentrar buena parte de los nuevos emprendimientos premium de la zona. “Echeverría va camino a convertirse en la nueva Libertador”, sintetiza Pablo Masoero, director comercial de Argencons.

El área combina cercanía con los Bosques de Palermo, clubes y espacios verdes, una rápida conexión con zona norte y, al mismo tiempo, una escala mucho más residencial. Es una ecuación que empezó a ganar interés especialmente después de la pandemia.

Bajo Belgrano vive un boom de construcciones premium en terrenos que ya no se consiguen con su entorno verde Hernan Zenteno - La Nacion

“Hay una suerte de microclima. Quien es de esta zona quiere seguir estando aquí”, explica Masoero. “Mucha gente de zona norte quiere volver a Capital o quedarse cerca de la ciudad, pero no quiere resignar el jardín, el verde ni la pileta. Busca lo mejor de los dos mundos”. Y agrega: “Pensamos un poco en el paralelo con Palermo Chico: consolidar Belgrano Chico como una zona con identidad propia, subir el perfil y acompañar también el nivel de producto y de ticket que está apareciendo”.