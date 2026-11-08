Ajay Munot, multimillonario: decidió construir casas para 90 familias en vez de pagar la boda de su hija

En lugar de financiar una celebración multitudinaria para el matrimonio de su hija Shreya, el empresario Ajay Munot decidió reorientar los fondos previstos para el evento hacia la construcción y donación de 90 viviendas destinadas a familias sin hogar en la ciudad de Aurangabad, en el estado de Maharashtra, en la India.

La decisión de Munot se dio en el año 2016, pero volvió a resurgir en redes donde algunos usuarios señalaron el acto como un ejemplo a seguir por más personas con altos recursos.

El multimillonario junto a su yerno y a su hija captura

El hecho surgió tras una serie de conversaciones con sus familiares y amigos cercanos sobre el sentido de los grandes festejos. Consciente del alto costo financiero que implican estas ceremonias en la sociedad india, el empresario optó por reducir los gastos superfluos y destinar una suma estimada entre 70 y 80 lakhs de rupias (aproximadamente US$100.000 de ese momento) a una infraestructura duradera.

El proyecto urbanístico consistió en la edificación de un conjunto habitacional básico pero funcional, diseñado para albergar a personas vulnerables de la localidad que carecían de una vivienda digna. Las llaves de las casas se entregaron a los beneficiarios en el marco de los días previos al matrimonio, convirtiéndose en el acto central del enlace.

El empresario textil indio Ajay Munot captura

¿Por qué decidió invertir en la construcción de viviendas para gente necesitada?

Al ser consultado sobre la motivación del proyecto, el empresario Munot destacó el deber moral del sector privado hacia las comunidades desfavorecidas. En sus declaraciones a la prensa local, afirmó que existen responsabilidades concretas con la sociedad y expresó su deseo de que el gesto sirviera como precedente para que otras personas de altos ingresos replicaran iniciativas de bienestar comunitario.

Así son las propiedades que construyó captura

Por su parte, la novia respaldó plenamente la iniciativa de su padre y manifestó que la entrega de las viviendas representaba el valor más significativo de su enlace matrimonial. La joven declaró que consideraba la acción altruista de su familia como el mejor regalo de bodas que podía recibir.

El caso de la familia Munot generó repercusión mediática tanto en la India como en el plano internacional, abriendo un debate sobre el consumo y derroche en los eventos sociales dentro del país asiático. La iniciativa contrastó con las tendencias de gasto astronómico que caracterizan a las bodas de las élites financieras en la región.

Las viviendas se encuentran en la ciudad de Aurangabad captura

A lo largo de los años, este acontecimiento permaneció en los registros del periodismo social como un caso de referencia sobre el desvío de capital comercial hacia la filantropía directa, ilustrando cómo los presupuestos de eventos privados pueden reestructurarse en favor del desarrollo urbano.