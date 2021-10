Alquilan la casa de la película Scream para pasar la noche de Halloween ahí por sólo US$5

No contestar el teléfono, no abrir la puerta y no intentar esconderse. Esas son las tres reglas que incumplen las víctimas del clásico del cine Scream, estrenado en 1996. Décadas atrás, la película de terror era la favorita de grupos de adolescentes para pasar un viernes a la noche entre pochoclos, amigos y un living oscuro. Y ahora podrán pasar una noche real en la casa original donde ocurrieron los sucesos.

Neve Campbell, una de las protagonistas de la película que fue un éxito en la década del 90

La película de Wes Craven se convirtió en un ícono del suspenso que derivó en una saga de películas y parodias. Sus fieles seguidores suelen elegir la típica máscara blanca del asesino encubierto de las películas para disfrazarse en alguna que otra fiesta, pero jamás se imaginarían que podrían llegar a dormir en la mismísima casa donde ocurrió el siniestro en la ficción.

En plena época de Halloween, la casa hospedará a hasta cuatro invitados para que vivan en carne propia la auténtica experiencia de Scream, aunque con un destino final menos trágico que el de los protagonistas de la saga. El 27, 29 y 31 de octubre, prepararán los teléfonos de la propiedad con una línea especialmente dedicada a comunicarse con “Ghostface”, el personaje del homicida que asecha a jóvenes en la ficción.

La cocina está casi igual a la que aparece en la primera película de la saga Airbnb

Si bien la película ubica la mansión de US$2,8 millones en el pueblo imaginario de Woodsboro, en realidad se encuentra en un lote generalmente contratado para casamientos de 120,5 hectáreas en Tomales, California. La propiedad se extiende por 455 m² y para Halloween ventanas estarán ambientadas con dibujos del film que fueron colocados en el aniversario número 25 del lanzamiento de la película.

Una de sus ventanas lleva el dibujo de Ghostface colocado en el 25° aniversario de la película Airbnb

La casa está terminada con detalles de madera de grano recto. Al ingresar, un gran recibidor le da la bienvenida a los invitados, a quienes luego conduce a cuatro dormitorios, cuatro baños, una biblioteca, tres chimeneas y dos estufas a leña repartidas por la casa de dos pisos.

Para hacer la experiencia más realista aún, Airbnb asegura que la propiedad tiene marcas de cuchillo en las puertas y se podrá acceder al garaje para tres autos donde ocurre una de las muertes en la película. Ambientada con una decoración muy noventosa y de estilo victoriano, el living tiene una fuerte presencia de madera oscura y se rodea de una serie de ventanas que aportan gran iluminación al espacio. En línea con esta década, se podrán encontrar los VHS de las cuatro películas de Scream y las colaciones típicas de la época, Jiffy Pops.

La casa tiene cuatro habitaciones y baños Airbnb

El 12 de octubre se activarán las reservas para esas tres estadías de una noche por el valor de apenas US$5 cada una. Como parte de la experiencia, quienes tengan la posibilidad de acudir recibirán al entrar a la casa un saludo de David Arquette, interpretando su papel de Dewey. Además, se irán con un souvenir de un paquete de DVD, el equipo de Woodsboro High y carteles publicitarios de la nueva versión de Scream de 2022 que contará con la participación especial de algunos de sus los actores originales.