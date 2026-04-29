Se subasta un emblemático edificio que fue sede del Banco Nación

El Gobierno Nacional continúa con su política de deshacerse de inmuebles que pertenecen al Estado por medio de diversas subastas públicas. Tal es así que este lunes se conoció, a través de una publicación en el Boletín Oficial, la venta de un edificio que perteneció al Banco Nación.

La operación está a cargo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo el 13 de mayo de manera online a las 12, a través de la web de subastas de la entidad.

El inmueble, ubicado en Santa Fe 1274/1280, en Rosario, se distribuye entre planta baja, dos pisos, subsuelo y terraza, con un terreno de 318 m² y una superficie edificada de 797 m², según Catastro. La construcción es de estilo tradicional y se encuentra en estado regular de uso y conservación.

La propiedad se desarrolla en planta baja, dos pisos, subsuelo y terraza subastas.bancociudad.com.ar

Entre sus espacios, el subsuelo alberga el tesoro, sala de bombas y un búnker; la planta baja cuenta con salón de atención al público, cajas, hall interno y baños; mientras que los pisos superiores incluyen oficinas con baño privado, sala de reuniones, cocina-comedor para personal, patio interno y depósitos. La propiedad se encuentra situada en una zona comercial de la ciudad santafesina.

El precio base de subasta es de US$600.000, por debajo de la última vez que salió a la venta en 2025, cuando se ofreció a US$804.000. Las visitas al inmueble están previstas para los días 4 y 5 de mayo, de 10 a 15, con contacto previo según las Condiciones Particulares de Venta.

El precio base de subasta es de US$600.000 subastas.bancociudad.com.ar

Cómo participar de la subasta

Para participar, los interesados deben inscribirse previamente en la página del Banco Ciudad hasta 48 horas hábiles antes de la subasta y constituir una garantía equivalente al 3% del precio base, en dólares o pesos según cotización oficial. Se requiere además la constitución de un domicilio electrónico para recibir todas las notificaciones vinculadas a la operación.

Los interesados deben inscribirse previamente en la página del Banco Ciudad hasta 48 horas hábiles antes de la subasta subastas.bancociudad.com.ar

El procedimiento de pago se realiza en tres etapas:

Seña del 10% del precio de venta, dentro de las 48 horas posteriores a la preadjudicación.

Comisión del 3% más IVA al Banco Ciudad, dentro del mismo plazo.

Saldo del 90% al momento de la firma de la Escritura Traslativa de Dominio, que deberá concretarse en un plazo máximo de 40 días.

La subasta será electrónica, con ofertas irrevocables e irretractables, y un incremento mínimo de US$5000 por cada puja subastas.bancociudad.com.ar

La subasta será electrónica, con ofertas irrevocables e irretractables, y un incremento mínimo de US$5000 por cada puja, con posibilidad de prórroga automática si se realizan ofertas en los últimos minutos del cierre. El adjudicatario más alto será notificado por correo electrónico y deberá cumplir con las condiciones de pago para que la operación quede formalizada.

El vendedor se hará cargo de las deudas por impuestos y gravámenes hasta el monto máximo que resulte del producido de la venta del inmueble.