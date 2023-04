Alquiler: cómo son las ayudas económicas a inquilinos en otras ciudades del mundo que podrían ser un ejemplo a seguir

escuchar

La Ciudad de Buenos Aires lanzó un programa integral para facilitar el acceso a los alquileres a los cerca de 500.000 inquilinos porteños. Con un plan que establece pautas a corto, mediano y largo plazo, algunas se implementarán de manera inmediatas y otras requerirán debates exhaustivos para mejorar las condiciones del mercado inmobiliario y beneficiar a todas las partes involucradas.

Este programa incluye una serie de beneficios impositivos, créditos para hacer frente a los gastos iniciales del primer contrato, bonificaciones por seguro de garantía y financiamiento para la refacción de las propiedades para así ofrecerlas en alquiler. Estas medidas buscan aliviar las dificultades que enfrentan los inquilinos y propietarios.

Alquileres de departamentos y locales comerciales. Carlos Pellegrini al 900. Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Como parte de las acciones de impacto inmediato, los inquilinos interesados pueden postularse para acceder a los beneficios a través de la web oficial del Instituto de la Vivienda (IVC), el organismo encargado de articular parte de las medidas del programa. Se habilitarán programas como Garantía + Fácil, Alquiler + Fácil, Refacción + Fácil y Asesoría + Fácil. Además, en las próximas semanas se presentarán proyectos en la Legislatura para tratar la exención de plusvalía en zonas estratégicas de la ciudad y el concepto de coviviendas.

Este anuncio llega en un momento en que el Gobierno nacional está analizando derogar la Ley de Alquileres, que establece contratos de hasta tres años de duración y ajustes anuales por inflación y variación salarial, en un contexto de creciente inflación mensual. Con esta iniciativa, la Ciudad busca dar nuevas herramientas al mercado inmobiliario y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para los inquilinos porteños.

El Gobierno de la Ciudad lanzó cuatro medidas para facilitar y reactivar el mercado de alquileres Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

A partir de hoy, una de las herramientas disponibles será la posibilidad de acceder a un crédito que cubra hasta tres meses del precio mensual de alquiler, destinado a financiar los gastos iniciales como depósito, garantía, primer mes de alquiler y mudanza. Este crédito podrá ser pagado en 36 cuotas y estará limitado a un máximo de 1962 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), lo que equivale a aproximadamente $439.000 según el valor actual de dicha unidad.

Para acceder a este crédito, los interesados deberán demostrar ingresos que estén entre uno y siete salarios mínimos, vitales y móviles, y no necesitarán tener antecedentes bancarios, entre otros requisitos. Los monotributistas podrán acceder a este beneficio, pero no así los trabajadores informales, ya que se trata de un crédito y no de un subsidio.

Una vez realizada la solicitud y antes de recibir el desembolso del dinero, el inquilino deberá presentar el compromiso de alquiler de la vivienda a la que se mudará y el contrato acordado dentro de los 30 días posteriores al desembolso. En caso de no presentar los documentos en el plazo establecido, se perderá el beneficio y el crédito deberá ser devuelto en su totalidad.

Hay aproximadamente 500.000 inquilinos en CABA Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

¿Qué ayudas se ofrecen en otros países?

Sistemas similares funcionan en países de Europa como Alemania, Inglatera y España, entre otros, donde en la mayoría de las ciudades también se ofrecen ayudas económicas.

España ofrece bonos a los jovenes para ayudarlos a pagar el alquiler.

Según un informe de EFE, en España, el Gobierno ofrece subvenciones (gestionadas a través de cada comunidad autónoma del país), como un bono mensual de €250 para jóvenes menores de 35 años que ganan menos de €23.725 al año, con el objetivo de ayudarlos a pagar el alquiler de su vivienda habitual y permanente. Esta subvención solo se aplica a inquilinos cuyos ingresos anuales sean hasta tres veces el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice establecido en los Presupuestos Generales del Estado que limita las rentas personales y familiares para obtener ciertas ayudas sociales.

Por otro lado, en Alemania, el 42,1% de la población es propietaria de vivienda, mientras que el 57,9% alquila. En ambos casos, en promedio dedican un 26% de sus ingresos para el pago de la hipoteca o el alquiler. Para abordar los problemas de vivienda, existe una ayuda estatal al alquiler para personas que ganan menos de €1010 al mes o familias con ingresos mensuales inferiores a €2166, la ayuda es de €200 al mes para personas y al menos €245 para una familia de cuatro personas.

Las ayudas en Londres pueden llegar a ser de hasta 430 euros semanales. Unsplash

En Inglaterra, los inquilinos destinan en promedio el 32% de sus ingresos al pago de la renta, y este porcentaje aumenta al 42% en la ciudad de Londres. Los beneficios al alquiler varían según los ingresos familiares. Por ejemplo, en la capital, las ayudas pueden llegar a ser de hasta €430 semanales para un departamento de dos habitaciones, dependiendo del monto de los ingresos familiares. Los requisitos para poder solicitarla son: tener bajos ingresos o estar cobrando otras ayudas y tener unos ahorros inferiores a las £16.000.

En Italia, solo el 18,4% de las familias pagan alquiler, según informó EFE. En estos hogares, el gasto medio de alquiler es de €412 mensuales, mientras que los propietarios que pagan hipoteca pagan aproximadamente €545 al mes, lo que representa alrededor del 30% de sus ingresos. Por esta razón, existe una ayuda para los propietarios llamada “bono alquiler”, que consiste en una ayuda de €1200 a todos aquellos con un ISEE (documento que certifica la situación financiera de alguien que solicita prestaciones y beneficios en condiciones favorables) inferior a €17.145 anual . Además, los jóvenes menores de 30 años con ingresos anuales inferiores a €15.494 también pueden beneficiarse de deducciones fiscales de hasta €991,60 al año.