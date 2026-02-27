Alquileres: de cuánto es el aumento en los contratos que se ajustan en marzo 2026

Un nuevo mes está por arrancar y con él aumentarán los contratos de alquiler que tienen ajustes pactados para marzo. Es importante aclarar que el aumento dependerá de la modalidad bajo la que se firmó el acuerdo de locación ya que, en la actualidad, continúan vigentes tres tipos de acuerdo.

Los tres tipos de contratos:

Los que fueron firmados bajo la ley de alquileres (hasta el 17 de octubre de 2023): tienen ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL).

(hasta el 17 de octubre de 2023): tienen ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL). Los que lo hicieron luego de la actualización de la normativa (desde el 18 de octubre hasta el 29 de diciembre de 2023): con ajustes semestrales por Casa Propia.

(desde el 18 de octubre hasta el 29 de diciembre de 2023): con ajustes semestrales por Casa Propia. Los que se pactaron a partir de la derogación de la ley -el 29 de diciembre de 2023-, con libertad contractual entre las partes. La mayoría de los contratos se ajustan por inflación (IPC) cada tres o cuatro meses.

Pero, tal como ocurrió en el mes anterior, el impacto se verá en un tipo de modalidad porque solo se actualizarán aquellos acuerdos firmados luego de la derogación de la ley de alquileres. Esto se debe a que los contratos pactados bajo la antigua ley de alquileres -a pesar de que muchos siguen vigentes- y con ajustes por ICL ya no percibirán aumentos; y los que lo hicieron luego de la actualización de la normativa -en octubre de 2023- recién tendrán un nuevo incremento en abril de 2026.

En marzo solo se actualizarán los contratos que fueron firmados luego de la derogación de la ley de alquileres y que se ajusten en ese mes Fabián Marelli - LA NACION

Qué contratos se actualizan en marzo

En este contexto, los contratos que perciben aumentos en el próximo mes son los siguientes:

Con IPC

A partir del 29 de diciembre de 2023, con la derogación de la ley de alquileres, los contratos comenzaron a pactarse con libertad entre las partes. Esto significa que los propietarios e inquilinos pueden acordar libremente la duración del contrato, la periodicidad de los ajustes y el índice a utilizar.

En la mayoría de los casos, los acuerdos incluyen actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales basadas en la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, para quienes firmaron contratos con ajuste cada tres meses, el aumento de marzo se calculará con el último índice publicado por el Indec -enero de 2025-, por lo que el incremento será del 8,44%. En números concretos: si el alquiler es de $600.000, el nuevo valor a pagar en marzo deberá ser de aproximadamente $650.668. Mientras que, si el alquiler es de $800.000, el nuevo monto ascenderá a $867.558.

Con ICL

Es importante aclarar que, como en la actualidad los contratos se pactan con libertad contractual, hay acuerdos que pueden seguir cerrándose con ajustes por ICL, pero ya no tienen la obligación de que ese índice sea por ley ni que el ajuste sea anual como decía la norma que se derogó. De esta manera, para los que perciban en marzo el aumento -con incrementos cada tres meses- por este índice, tendrán un alza del 6,29% (más de dos puntos porcentuales menos que el IPC). Es decir que, por un monto de $600.000 se pasará a pagar $637.748.

¿Qué pasa con los contratos que finalizan?

En el tercer mes del año también finalizarán acuerdos que son los que fueron pactados en el mismo mes del 2023 y firmados bajo la ley de alquileres: por tres años y con ajustes anuales bajo el ICL.

Ahora, el panorama del mercado es otro: la gran mayoría de los contratos de alquiler comenzaron a pactarse bajo libre negociación de las partes, por dos años con ajustes cada tres o cuatro meses, en pesos y atados a la inflación. Por lo que tanto los inquilinos que finalicen sus acuerdos como los que optaron por continuarlo deberán acordar el nuevo contrato bajo estas condiciones.